Песков оценил отношение россиян к Путину и СВО

По его мнению, такой вывод напрашивается из того, что бойцам во время СВО оказывают поддержку миллионы жителей страны. Он считает, что эти люди заслуживают восхищения.

"Конечно же, все те — а таких миллионы, — которые помогают СВО, помогают участникам СВО, каждый по-своему, кто-то это делает централизованно через ОНФ, кто-то — через другие волонтёрские организации, но таких людей миллионы, если не больше, каждый из них заслуживает восхищения", — отметил он.