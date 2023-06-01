Песков оценил отношение россиян к Путину и СВО
Песков: Подавляющее число россиян поддерживают президента и СВО
Подавляющее число россиян поддерживают президента РФ Владимира Путина, специальную военную операцию и её участников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его мнению, такой вывод напрашивается из того, что бойцам во время СВО оказывают поддержку миллионы жителей страны. Он считает, что эти люди заслуживают восхищения.
"Конечно же, все те — а таких миллионы, — которые помогают СВО, помогают участникам СВО, каждый по-своему, кто-то это делает централизованно через ОНФ, кто-то — через другие волонтёрские организации, но таких людей миллионы, если не больше, каждый из них заслуживает восхищения", — отметил он.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян. Деятельность российского правительства одобряют 50,6% граждан (+0,4%), премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3% (-0,2%).