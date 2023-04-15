Какие породы кошек были популярны в СССР, а сегодня про них забыли

В СССР было несколько пород кошек, которые пользовались популярностью среди жителей. Некоторые из видов этих пушистиков разводили исключительно в Союзе, но сегодня они уже не так распространены. Проверьте, вдруг у вас дома живёт редкая котейка советских времён?

Порода кошек турецкая ангора

Порода кошек турецкая ангора. Фото © Shutterstock

В СССР существовало много пород кошек, среди которых встречались и ангорки — усатики с белой или светлой длинной шерстью. Некоторые из них были чистокровными, но многие скрещивались с дворовыми котами, что приводило к появлению неожиданных черт характера и даже агрессии. Таких кошек описывают как беспокойных и своенравных, часто сбегающих из дома. Однако турецкая ангора интересна своими разноцветными глазами — один голубой, а другой жёлтый.

Порода кошек европейская короткошёрстная

Какие породы кошек чаще всего встречались в СССР? Фото © Shutterstock

Европейская короткошёрстная порода кошек была популярна в Европе и России ещё до того, как её официально признали в 1982 году. Эти усатые имеют серо-полосатый окрас. Отличаются неприхотливостью и сильно развитыми инстинктами. В Союзе породу кошек европейская короткошёрстная любили за отличные навыки в ловле грызунов.

Порода кошек персидская

Порода кошек персидская часто встречалась в домах советских граждан. Фото © Shutterstock

Персидские кошки — это настоящий символ роскоши и изысканности. По крайней мере, так было во времена СССР. Персы были редким приобретением, доступным только дипломатам и морякам, привозившим котят из-за границы. Конечно, без каких-либо родословных. Сейчас персидскую породу можно встретить в домах россиян, но такого ажиотажа вокруг неё уже нет. Котики любят находиться в квартире и требуют особого ухода из-за врождённых проблем с длинной шерстью и глазами. Но какого эти трудности когда-то останавливали!

Порода кошек сиамская

Породу кошек сиамская очень любили в СССР. Фото © Shutterstock

Сиамские кошки времён СССР считались настоящим трендом в мире животных. Их крепкое мускулистое тело и голова с округлой формой и клиновидным подбородком были настоящей сенсацией. Но не только внешностью сиамцы привлекали внимание. Котейки были известны сложным характером и поведением. Если их не воспитывать, то проблем ждать долго не придётся. Сегодня чистокровные сиамские кошки считаются ревнивыми и мстительными.

Порода кошек сибирская

Сибирскую породу кошек часто заводили в Советском Союзе. Фото © Shutterstock

В СССР сибирскую породу кошек очень уважали и ценили за крепкое здоровье и добрый характер. Этот пушистик отлично ладит со всеми, включая детей. И даже несмотря на густую шерсть, порода считается гипоаллергенной — всё из-за низкого уровня белка, который вызывает у людей аллергию.