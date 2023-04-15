КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 07:56

Трёхлетний мальчик едва не погиб из-за двухрублёвой монеты

Тюменские врачи извлекли двухрублёвую монету из желудка трёхлетнего мальчика

В Тюменской области врачи вытащили из желудка трёхлетнего ребёнка двухрублёвую монету, с которой он проходил целых пять дней. Об этом передаёт местный портал "МегаТюмень".

Как рассказал врач-эндоскопист ОКБ № 2 Евгений Нелюбов, мальчика привезли в больницу из Тобольска в состоянии средней степени тяжести. Специалисты выполнили обзорную рентгеноскопию, чтобы исключить миграцию монетки в другие отделы ЖКТ, благодаря чему удалось определить её точное положение.

В итоге ребёнку провели экстренную операцию по удалению инородного тела с помощью современного эндоскопического метода. К счастью, процедура прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений.

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Ранее Лайф рассказывал, как тюменские врачи поставили на ноги ребёнка, который из-за перенесённой вирусной инфекции перестал не только говорить, но и ходить. Причём для этого специалистам потребовалось всего две недели.

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Николь Вербер
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