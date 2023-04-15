Трёхлетний мальчик едва не погиб из-за двухрублёвой монеты

В Тюменской области врачи вытащили из желудка трёхлетнего ребёнка двухрублёвую монету, с которой он проходил целых пять дней. Об этом передаёт местный портал "МегаТюмень".

Как рассказал врач-эндоскопист ОКБ № 2 Евгений Нелюбов, мальчика привезли в больницу из Тобольска в состоянии средней степени тяжести. Специалисты выполнили обзорную рентгеноскопию, чтобы исключить миграцию монетки в другие отделы ЖКТ, благодаря чему удалось определить её точное положение.

В итоге ребёнку провели экстренную операцию по удалению инородного тела с помощью современного эндоскопического метода. К счастью, процедура прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений.