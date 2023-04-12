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12 апреля, 10:55

Врачи в Тюмени поставили на ноги ребёнка, который перестал ходить после вирусной инфекции

В Тюмени ребёнок перестал ходить и говорить после вирусной инфекции

Врачи детского центра "Надежда" в Тюмени за две недели поставили на ноги ребёнка, который после перенесённой вирусной инфекции перестал ходить и говорить. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.

Вирусной инфекцией мальчик заболел в начале февраля, а на пятый день его состояние ухудшилось — были невнятная речь и слабость в конечностях. После этого ребёнка экстренно госпитализировали в больницу Ялуторовска и перевели в детское соматическое отделение. Врачи подтвердили, что его состояние связано с интоксикацией организма. Затем в областной клинической больнице у юного пациента диагностировали миелополирадикулоневрит. В ОКБ ребёнок пролежал месяц, после чего его направили на реабилитацию в центр "Надежда".

"16 марта Тимофей поступил с жалобами на отсутствие движения в правой руке, отсутствие самостоятельной ходьбы и тихую речь. За прошедшие две недели курса реабилитации он получал ЛФК, массаж, физиолечение. Наметилась положительная динамика", — рассказала врач-невролог Марина Буторина.

К настоящему моменту мальчик уже вновь научился самостоятельно вставать и находиться в стоячем положении, а также делать несколько шагов. Передвигается юный пациент в ходунках. Правой рукой ребёнок может захватывать предметы. Вместе с тем восстановилась и его речь.

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Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Светлана Оперук
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