Врачи в Тюмени поставили на ноги ребёнка, который перестал ходить после вирусной инфекции
В Тюмени ребёнок перестал ходить и говорить после вирусной инфекции
Врачи детского центра "Надежда" в Тюмени за две недели поставили на ноги ребёнка, который после перенесённой вирусной инфекции перестал ходить и говорить. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.
Вирусной инфекцией мальчик заболел в начале февраля, а на пятый день его состояние ухудшилось — были невнятная речь и слабость в конечностях. После этого ребёнка экстренно госпитализировали в больницу Ялуторовска и перевели в детское соматическое отделение. Врачи подтвердили, что его состояние связано с интоксикацией организма. Затем в областной клинической больнице у юного пациента диагностировали миелополирадикулоневрит. В ОКБ ребёнок пролежал месяц, после чего его направили на реабилитацию в центр "Надежда".
"16 марта Тимофей поступил с жалобами на отсутствие движения в правой руке, отсутствие самостоятельной ходьбы и тихую речь. За прошедшие две недели курса реабилитации он получал ЛФК, массаж, физиолечение. Наметилась положительная динамика", — рассказала врач-невролог Марина Буторина.
К настоящему моменту мальчик уже вновь научился самостоятельно вставать и находиться в стоячем положении, а также делать несколько шагов. Передвигается юный пациент в ходунках. Правой рукой ребёнок может захватывать предметы. Вместе с тем восстановилась и его речь.
Ранее в Алма-Ате хирурги достали из желудка ребёнка 900 граммов ворса от ковра. Операция по спасению десятилетнего мальчика длилась почти 1,5 часа.
ТАСС / Руслан Шамуков