Травма на физкультуре закончилась для школьницы из Адыгеи сепсисом и смертью
Врачи решили, что у девочки простое растяжение, пока в её организме развивалась смертельная инфекция. Фото © Unsplash
Десятилетняя девочка умерла после того, как подвернула ногу на уроке физкультуры. О трагическом инциденте сообщил телеграм-канал "Нетипичная Адыгея".
По словам родителей, после полученной травмы их дочку доставили в приёмный покой районной Красногвардейской больницы. Врач осмотрел четвероклашку и пришёл к выводу, что это простое растяжение. Среди рекомендаций — греть больное место, применять мазь и пить обезболивающее.
Дома девочке стало хуже, у неё начали синеть губы и поднялась высокая температура. На скорой измученного ребёнка увезли в больницу, где спустя полтора часа он скончался в реанимации, а родителям выдали справку, в которой причиной смерти указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис.
Близкие недоумевают — никаких хронических и инфекционных заболеваний у школьницы не было, как же простое растяжение могло закончиться смертью. Проверку по трагической гибели ребёнка проводит местный Следственный комитет.
Ранее Лайф сообщал, что в Симферополе школьник умер после пробежки на уроке физкультуры. 15-летний подросток был сердечником с высоким давлением и не справился с такой нагрузкой. Похожая трагедия произошла и в Санкт-Петербурге, где семиклассница умерла после урока физкультуры. 14-летней девочке стало плохо во время пробежки. Врачи скорой помощи зафиксировали факт её смерти.