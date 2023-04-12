Травма на физкультуре закончилась для школьницы из Адыгеи сепсисом и смертью

Десятилетняя девочка умерла после того, как подвернула ногу на уроке физкультуры. О трагическом инциденте сообщил телеграм-канал "Нетипичная Адыгея".

По словам родителей, после полученной травмы их дочку доставили в приёмный покой районной Красногвардейской больницы. Врач осмотрел четвероклашку и пришёл к выводу, что это простое растяжение. Среди рекомендаций — греть больное место, применять мазь и пить обезболивающее.

Дома девочке стало хуже, у неё начали синеть губы и поднялась высокая температура. На скорой измученного ребёнка увезли в больницу, где спустя полтора часа он скончался в реанимации, а родителям выдали справку, в которой причиной смерти указаны стрептококковая пневмония и острый сепсис.

Близкие недоумевают — никаких хронических и инфекционных заболеваний у школьницы не было, как же простое растяжение могло закончиться смертью. Проверку по трагической гибели ребёнка проводит местный Следственный комитет.