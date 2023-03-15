В Санкт-Петербурге семиклассница умерла после урока физкультуры
В Санкт-Петербурге во время занятий в одной из школ Выборгского района скончалась ученица седьмого класса. Об этом сообщает портал 78.ru.
По информации издания, инцидент произошёл утром, около 09:30. Предварительно, 14-летней девочке стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла во время реанимационных действий.
Издание уточняет, что у школьницы были проблемы с сердцем, но её не освобождали от занятий физкультурой. Тело семиклассницы направили в морг, там будет установлена точная причина смерти.
Ранее Лайф сообщал о том, что во время перемены в одной из школ Великого Новгорода скончался ученик первого класса. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
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