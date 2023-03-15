В Санкт-Петербурге семиклассница умерла после урока физкультуры

В Санкт-Петербурге во время занятий в одной из школ Выборгского района скончалась ученица седьмого класса. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации издания, инцидент произошёл утром, около 09:30. Предварительно, 14-летней девочке стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла во время реанимационных действий.

Издание уточняет, что у школьницы были проблемы с сердцем, но её не освобождали от занятий физкультурой. Тело семиклассницы направили в морг, там будет установлена точная причина смерти.