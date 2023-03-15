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15 марта, 07:34

В Санкт-Петербурге семиклассница умерла после урока физкультуры

В Санкт-Петербурге во время занятий в одной из школ Выборгского района скончалась ученица седьмого класса. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации издания, инцидент произошёл утром, около 09:30. Предварительно, 14-летней девочке стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла во время реанимационных действий.

Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница

Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница

Издание уточняет, что у школьницы были проблемы с сердцем, но её не освобождали от занятий физкультурой. Тело семиклассницы направили в морг, там будет установлена точная причина смерти.

Ранее Лайф сообщал о том, что во время перемены в одной из школ Великого Новгорода скончался ученик первого класса. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Обложка ©

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Илья Суриков
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