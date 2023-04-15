Жители Сахалина голыми руками вылавливают полные лодки подошедшей на нерест сельди

На Сахалине десятки рыбаков отправились за добычей — к берегам Пригородного подошла на нерест сельдь. Кадрами улова местные жители делятся в соцсетях.

Многие ловят рыбу голыми руками, а на видео селёдку нагребают прямо в резиновую лодку и уже на берегу перегружают её в ящики. За один приезд и правда можно привезти немалое количество добычи.

"Всё побережье белое, докуда глаз хватает. Езжайте, пробуйте", — говорит на кадрах один из рыбаков.

От огромного количества рыбы прибрежная полоса морской воды даже окрасилась в молочно-белый цвет. Однако не стоит пугаться, ведь это обычное явление для данного времени года, которого местные рыбаки, видимо, ждут с нетерпением. На берегу уже собрались десятки человек, а как только одни уезжают, к месту прибывают новые.

"Вот мы вырвались отсюда, уже своё отловили. А люди только подъезжают. Подъезжают и подъезжают. А селёдка всё дальше и дальше уходит. А мы своё наловили!" — делится другой рыбак.