КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 07:28

Жители Сахалина голыми руками вылавливают полные лодки подошедшей на нерест сельди

На Сахалине рыбаки нагребают руками полные лодки сельди

На Сахалине десятки рыбаков отправились за добычей — к берегам Пригородного подошла на нерест сельдь. Кадрами улова местные жители делятся в соцсетях.

© Telegram / Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?! / ЧП САХАЛИН

Многие ловят рыбу голыми руками, а на видео селёдку нагребают прямо в резиновую лодку и уже на берегу перегружают её в ящики. За один приезд и правда можно привезти немалое количество добычи.

"Всё побережье белое, докуда глаз хватает. Езжайте, пробуйте", — говорит на кадрах один из рыбаков.

От огромного количества рыбы прибрежная полоса морской воды даже окрасилась в молочно-белый цвет. Однако не стоит пугаться, ведь это обычное явление для данного времени года, которого местные рыбаки, видимо, ждут с нетерпением. На берегу уже собрались десятки человек, а как только одни уезжают, к месту прибывают новые.

"Вот мы вырвались отсюда, уже своё отловили. А люди только подъезжают. Подъезжают и подъезжают. А селёдка всё дальше и дальше уходит. А мы своё наловили!" — делится другой рыбак.

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Ранее Лайф рассказывал, как на рыбалку за ​​селёдкой ринулись жители села Яблочного Холмского района. Ловили рыбу прямо сачками и сетями — настолько близко подошли косяки, а кадры улова публиковали в соцсетях.

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Telegram / Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!

Николь Вербер
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