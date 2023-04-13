Наловили на миллионы рублей: На Сахалине поймали браконьеров с целой горой крабов

На Сахалине сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали двух жителей Поронайского района и двух иностранцев, которые незаконно выловили свыше 1900 кг камчатского краба. Общая стоимость нелегального улова составила около 9,5 млн рублей. Задержать преступников удалось не сразу: пограничникам пришлось догонять одного беглеца, а ещё с двумя бороться в лодке.

Как рассказали AsTV.ru сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, нарушители орудовали на реке Чёрной. У берега они припарковали микроавтобус Mitsubishi Delica с открытым багажником. На воде было две лодки, из одной грузили в машину добычу. При задержании браконьеры оказали сопротивление. Один побежал вдоль берега, его пришлось догонять.

Трое браконьеров, находившихся в лодке, постарались столкнуть в воду пограничника. Во время потасовки один из нарушителей упал в воду. Его достали из реки, но он не потерял надежды скрыться — разделся и попытался вновь убежать. Правда, по дороге споткнулся, упал и скатился с пригорка. Мужчину доставили в погранчасть, согрели, напоили чаем и выдали сухую одежду. Рулевой пытался на лодке уйти от погони, но в итоге врезался в судно, которое было пришвартовано у причала Поронайского рыбоперерабатывающего завода. В момент столкновения он ударился о борт, из-за чего его подельник упал лицом в крабов и поцарапался.

В итоге правонарушителей заставили причалить к берегу, где их взяли сотрудники ФСБ. У браконьеров изъяли улов, а также части тихоокеанской сельди, используемой в качестве наживки.

"Предложили перевезти краба, не знаю кто. Он подъехал, а я корюшку ловил", — рассказал один из браконьеров.