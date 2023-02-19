На Сахалине браконьеры убили лося и хотели вывезти тушу тайком ночью

В Ногликском районе Сахалинской области браконьеры убили лося. Мёртвое животное обнаружили в десяти километрах от райцентра, на берегу реки Тыми. Об этом сообщили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

"Предположительно, браконьеры планировали вывезти тушу в тёмное время суток. Материалы передали в полицию. Браконьерам грозит уголовное наказание. Также им предстоит возместить ущерб, нанесённый природе", — цитирует ASTV агентство.

Тушу нашли лесничие во время проведения зимних учётных работ. На снегу обнаружено несколько гильз двенадцатого калибра. Самих злоумышленников пока вычислить не удалось. Предположительно, браконьеры покинули место преступления на снегоходах.

На Сахалине охота на лося запрещена. Популяция этого животного в области немногочисленная. Прежде лось обитал только в Смирныховском и Тымовском районах.