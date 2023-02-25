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25 февраля, 00:52

"Вплотную били, всё в крови": На Сахалине жестоко уничтожено целое стадо редких оленей

На Сахалине браконьеры застрелили 25 краснокнижных оленей

На севере Сахалина в Охинском районе обнаружены останки целого стада краснокнижных северных оленей. Браконьеры уничтожили разом 25 особей. Место бойни местные жители нашли 24 февраля.

На Сахалине нашли останки 25 убитых оленей. Видео © AsTV

"Вот здесь прям вплотную сидели и били животных. Всё в крови. Куда ни поедешь, везде кровь. Били на мари, зацепляли тросом. Таскали животных тросом. Это всё табун ходил. Загоняли его. Загоняли внаглую", — говорит мужчина на видео, которое публикует местный телеканал AsTV.

Останки животных найдены в верховьях реки Дуна, в 7–8 километрах от берега. Предположительно, браконьеры загоняли оленей на снегоходах. Полиция, прокуратура и региональное управление СК РФ уже начали выяснять обстоятельства случившегося.

В Туве браконьер убил краснокнижного кота манула

В Туве браконьер убил краснокнижного кота манула

А ранее в Ногликском районе Сахалинской области браконьеры убили лося. Мёртвое животное обнаружили в десяти километрах от райцентра, на берегу реки Тыми.

Обложка ©

sakh.online

Андрей Григорьев
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