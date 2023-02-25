"Вплотную били, всё в крови": На Сахалине жестоко уничтожено целое стадо редких оленей

"Вот здесь прям вплотную сидели и били животных. Всё в крови. Куда ни поедешь, везде кровь. Били на мари, зацепляли тросом. Таскали животных тросом. Это всё табун ходил. Загоняли его. Загоняли внаглую", — говорит мужчина на видео, которое публикует местный телеканал AsTV.