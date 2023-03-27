"Вода кипит": Сахалинцы ринулись сачками ловить селёдку у берега
Жители Сахалина сачками ловят сельдь, подошедшую к берегу
Недалеко от Яблочного, села в Холмском районе, сахалинцы отправились на берег ловить сельдь сачками и сетями — настолько близко подошли косяки. Судя по видеозаписям, опубликованным в Сетях, улов очень неплохой.
"Жители села Яблочного Холмского района ринулись на морское побережье за селёдкой", — пишут сахалинцы в местных пабликах.
"Селёдка идёт, кипит вода. Её сачками черпают, очень много", — отмечают они.
Как правило, крупные косяки сельди подходят к острову, когда наступает весенне-летний период. Обычно её ловят на западном побережье. В прошлом году ловля сельди происходила чуть позже — в апреле.
Ранее на Сахалине рыбаки бросились бежать со льдины, так как она начала разрушаться. Непрочная корка замёрзшей воды лопнула под натиском волн.