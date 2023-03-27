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27 марта, 03:33

"Вода кипит": Сахалинцы ринулись сачками ловить селёдку у берега

Жители Сахалина сачками ловят сельдь, подошедшую к берегу

Недалеко от Яблочного, села в Холмском районе, сахалинцы отправились на берег ловить сельдь сачками и сетями — настолько близко подошли косяки. Судя по видеозаписям, опубликованным в Сетях, улов очень неплохой.

Сахалинцы ловят сельдь у берега. Видео © Telegram / kNmNzJi

"Жители села Яблочного Холмского района ринулись на морское побережье за ​​селёдкой", — пишут сахалинцы в местных пабликах.

"Селёдка идёт, кипит вода. Её сачками черпают, очень много", — отмечают они.

Как правило, крупные косяки сельди подходят к острову, когда наступает весенне-летний период. Обычно её ловят на западном побережье. В прошлом году ловля сельди происходила чуть позже — в апреле.

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Telegram / "Томари – Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!"

Анатолий Симоненко
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