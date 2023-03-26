"Всё, паника!": На Сахалине рыбаки бросились врассыпную с ломающейся льдины

На Сахалине недалеко от посёлка Свободное рыбаки утром 26 марта бросились бежать со льдины, так как она начала разрушаться. Непрочная корка замёрзшей воды лопнула под натиском волн. Очевидцы сняли на видео "миграцию" рыбаков в сторону берега.

Рыбаки бегут со льдины на Сахалине. Видео © Telegram / incident_65 / kNmNzJi

"Ломает лёд, народ бежит со льда. Всё, паника. Вот это всё в кусках. Вот там народ ещё выйдет, а вот здесь уже каша. Если бы мы вышли… В куски всё размотало", — говорит мужчина на видео, опубликованном в телеграм-канале "Инцидент Сахалин".

Другой рыбак "провёл репортаж" прямо с качающейся рядом с берегом льдины. По его словам, крупные трещины были заметны уже в семь часов утра.

"26 марта, семь утра, возле Свободного. Это прямо напротив ворот. Поднимает так хорошо. Люди идут в сторону базы Осадчего", — рассказал мужчина в ролике, опубликованном в телеграм-канале "Томари – Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?".