Бросались в воду: На Сахалине собаки отправились в "последнее плавание" на льдине

На Сахалине спасли собак, которых уносило на ломающейся льдине в море. Пять четвероногих оказались в безвыходной ситуации, отправившись в "последнее плавание". Люди, ставшие свидетелями этого, бросились на помощь.

Собаки на льдине у берегов Сахалина. Видео © Telegram / БФ "Право на жизнь. Поронайск"

"Люди, наблюдавшие из дома в бинокли, смогли увидеть невероятную историю спасения. Невероятную, потому что погодные условия вчера были совершенно неподходящие. Невероятную ещё и потому, что спасать собак, не понимающих, что их хотят спасти, в бурном море на резиновой лодке — без преувеличения, просто подвиг! Эх, жаль, у нас нет видео спасения. Но, поверьте, нам было вообще не до этого", — рассказали в местном благотворительном фонде "Право на жизнь. Поронайск".

Там отметили, что лёд, на котором плыли собаки, очень быстро крошился, его остатки вместе с животными стремительно уносило в морскую даль. Четвероногие бросались в воду, пытались плыть, выбивались из сил и снова забирались на обломки. Трудность при спасении заключалась в том, что они не хотели лезть в лодку. Общественники также с благодарностью отозвались о человеке по имени Артур, который откликнулся на призыв о спасении животных.

"Хочется сказать много хороших слов в его адрес, ибо только настоящий мужчина может совершить такой самоотверженный и благородный поступок!" — пишут сотрудники фонда.