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8 марта, 17:47

С оторвавшихся льдин в Ленобласти спасли 83 рыбака

Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли более 80 рыбаков с оторвавшихся от берега льдин. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в ходе спасательной операции понадобилась помощь авиации.

С оторвавшихся льдин в Ленобласти спасли 83 рыбака. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В общей сложности на помощь попавшим в ловушку 83 людям было привлечено 14 спасателей и шесть единиц техники. В частности, на место вылетел вертолёт Ми-8. На опубликованных кадрах видно, как суда на воздушной подушке и воздушное судно МЧС принимают любителей зимней рыбалки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако теперь рыбаков ждёт солидный штраф, сообщается в телеграм-канале МЧС по Ленобласти.

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Ранее Лайф сообщал, что с отколовшейся льдины на Сахалине эвакуировали 40 рыбаков. Стоит отметить, что спасательная операция проводилась на удалении от полутора до двух километров от линии отрыва в сложных погодных условиях и при сильном ветре.

Обложка ©

Кадр из видео Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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