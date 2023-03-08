Сотрудники МЧС в Ленинградской области спасли более 80 рыбаков с оторвавшихся от берега льдин. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в ходе спасательной операции понадобилась помощь авиации.

С оторвавшихся льдин в Ленобласти спасли 83 рыбака. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В общей сложности на помощь попавшим в ловушку 83 людям было привлечено 14 спасателей и шесть единиц техники. В частности, на место вылетел вертолёт Ми-8. На опубликованных кадрах видно, как суда на воздушной подушке и воздушное судно МЧС принимают любителей зимней рыбалки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако теперь рыбаков ждёт солидный штраф, сообщается в телеграм-канале МЧС по Ленобласти.