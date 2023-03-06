МЧС РФ: С отколовшейся льдины на Сахалине спасли 40 рыбаков
На помощь рыбакам, находящимся на отколовшейся льдине в районе села Лесное Сахалинской области, прибыл вертолёт МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в западню угодило около 50 человек, 40 из них уже эвакуировали на берег.
Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь рыбакам в Сахалинскую область. Видео © Telegram / МЧС России
"Сотрудники МЧС России с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются", — сказано в записи.
Спасательная операция проводится на удалении 1,5–2 километра от линии отрыва в сложных погодных условиях и при сильном ветре, указали в МЧС. Всего привлечено 14 человек и 11 единиц техники.
Напомним, всё произошло минувшей ночью. Изначально была информация о 15 рыбаках и трёх снегоходах на отколовшейся льдине.
t.me / МЧС России