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6 марта, 05:18

МЧС РФ: С отколовшейся льдины на Сахалине спасли 40 рыбаков

На помощь рыбакам, находящимся на отколовшейся льдине в районе села Лесное Сахалинской области, прибыл вертолёт МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в западню угодило около 50 человек, 40 из них уже эвакуировали на берег.

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь рыбакам в Сахалинскую область. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются", — сказано в записи.

Спасательная операция проводится на удалении 1,5–2 километра от линии отрыва в сложных погодных условиях и при сильном ветре, указали в МЧС. Всего привлечено 14 человек и 11 единиц техники.

На Сахалине почти 20 рыбаков едва не унесло в открытое море на оторвавшейся льдине

На Сахалине почти 20 рыбаков едва не унесло в открытое море на оторвавшейся льдине

Напомним, всё произошло минувшей ночью. Изначально была информация о 15 рыбаках и трёх снегоходах на отколовшейся льдине.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Юлия Коновалова
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