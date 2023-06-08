Россиянам посоветовали проверять кредитную историю, даже если кредиты никогда не оформлялись
РИАМО: Нужно проверять свою кредитную историю, даже если вы не брали кредит
Чтобы вовремя разоблачить мошенников, нужно периодически проверять, не оформлен ли на вас кредит неизвестными лицами. РИАМО дало несколько советов, как избежать неприятностей в этом вопросе.
Во-первых, не давайте никому копировать свой паспорт без веской причины, ведь злоумышленникам достаточно только ваших персональных данных для получения денег в банке. Если есть необходимость вводить сведения паспорта в Сети, то удостоверьтесь, что это надёжный интернет-ресурс.
Во-вторых, проверяйте информацию о себе в бюро кредитных историй (БКИ), сейчас их существует несколько. Там отражены данные о банковских операциях, в том числе о кредитах и займах. В-третьих, используйте портал "Госуслуги", чтобы узнать, в каком БКИ хранится ваша кредитная история. Достаточно сделать запрос, и вам придёт ответ в личном кабинете.
"Он будет содержать список БКИ с активными ссылками, где хранится ваша кредитная история. В настоящее время пользователям приходит информация о трёх БКИ. Это АО "Национальное бюро кредитных историй", акционерное общество "Объединённое кредитное бюро", ООО "Бюро кредитных историй "Скоринг бюро", — отмечает издание.
В-четвёртых, только два раза в год можно бесплатно посмотреть свою историю в БКИ, за остальные просмотры придётся заплатить. Каждое бюро устанавливает свои тарифы.
Ранее сообщалось, что в России выросли объёмы выдачи потребительских кредитов, обогнав показатели 2022 года. За первую треть 2023 года общее количество выдач составило 11,2 миллиона, что на 99,5% больше, чем за тот же период прошлого года.