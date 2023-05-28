Россияне опять стали активно брать потребительские кредиты

В России выросли объёмы выдачи потребительских кредитов, сильно обогнав показатели кризисного 2022 года. За первую треть 2023 года общее количество выдач составило 11,2 млн, что на 99,5% больше, чем за тот же период прошлого. Такие данные ТАСС получил из компании кредитных историй "Скоринг бюро".

Объём выданных средств приблизительно равен 2,2 трлн рублей, это больше прошлогодних значений на 86%. В сравнении с апрелем 2022-го средняя сумма потребительского кредита выросла на 38,1%, теперь она составляет 204,6 тысячи рублей. А вот средний срок уменьшился на 5,9% в год, сейчас его среднее значение — 27 месяцев.

В бюро оценивают уровень риска портфеля потребительских кредитов как стабильно высокий, но приемлемый для этого вида заимствований. Уровень просроченных более 90 дней платежей по потребительским кредитам на конец апреля составил 12,7%, что на 3,14% ниже уровня на 30 апреля 2022 года.

Больше всего потребительских кредитов выдают в Москве — 62,7 млн рублей, далее следуют Московская область — 45,9 млн рублей, Санкт-Петербург — 25,5 млн рублей, Тюменская область — 24,3 млн рублей, Краснодарский край — 22,1 млн рублей.

В БКИ отметили и рост выдачи ипотечных кредитов. Так, за четыре месяца текущего года уже выдано 465 тысяч продуктов ипотечного кредитования, показатель выше аналогичного за прошлый год на 9,2%.