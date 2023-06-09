21-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 9 июня

Православная церковь 9 июня отмечает праздник Тихвинской иконы Божией Матери, а также чтит память мученицы девы Феодоры Александрийской. По народному календарю сегодня Федорин день. Девушка пострадала за свою веру. Она открыто призналась, что является христианкой и будет верна только Богу. Тогда будущую святую отправили в блудный дом. Спас её оттуда юноша Дидим, поменявшись с Феодорой местами. Его схватили, а когда святая прибежала, чтобы просить за юношу, то им обоим отрубили головы.

Чего ждать от 21-х лунных суток, 9 июня 2023 года

Чего ожидать от 9 июня 2023 года, 21-х лунных суток? Фото © Freepik / senivpetro

Период 21-х лунных суток является творческим, когда ваше вдохновение будет на пределе. Сегодня время создавать новое, раскрывать таланты, совершать открытия. Актёры, музыканты, художники, писатели смогут воспользоваться предоставленной энергией на полную и реализовать настоящий шедевр.

Символом дня является Пегас — именно он приносит творческую энергетику, которой надо успеть воспользоваться, а не разбазарить по мелочам. Второй символ 21-х лунных суток — лошадь. Она поможет ускорить любые процессы, поэтому начатое сегодня дело можно закончить быстрее и с наибольшим успехом. Главное направить силы на добрые дела. И эффект, и польза будут больше. 21-й лунный день способствует пробуждению в людях справедливости и храбрости. Счастливым числом сегодня будет три, а одеваться звёзды советуют в фиолетовый и все его оттенки. Чтобы привлечь удачу, из камней лучше всего выбрать циркон и авантюрин. Стихия дня — дерево. Оно дарует заботу и тепло. В этот день старые ошибки будут переосмыслены, а полученный опыт поможет смелее идти в будущее.

21-й лунный день: что можно делать 9 июня 2023 года

Что можно делать в 21-й лунный день — 9 июня 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Чтобы 21-й день лунного календаря прошёл благополучно, а вы бы смогли извлечь от них максимум пользы, нужно следовать определённым правилам. Есть вещи, для которых день наиболее благоприятен. В 21-е лунные сутки можно спокойно устраивать любые творческие мероприятия, их обязательно ждёт успех. Конкурсы талантов, концерты и тому подобное.

Если вы работаете в профессии, связанной с креативностью, не бойтесь перейти к созданию нового проекта. Он может оказаться шедевром.

9 июня лучше провести время в компании, сходить в гости, собраться с друзьями.

Очистите голову от сомнений и прогоните дурные мысли.

Забудьте об эгоизме и меркантильности. Смело и честно отстаивайте своё мнение.

21-й лунный день — идеальное время, чтобы сделать отложенные когда-то дела, вас ждёт в них успех. Результат обязательно порадует.

Проявите свои упорство и настойчивость.

Сегодня могут найтись давно потерянные вещи, животные, а возможно, даже и люди.

Относитесь к критике 9 июня адекватно, проанализируйте сделанные вам замечания. Будьте бдительны.

Наши предки в этот день посещали церковь и молились святой Феодоре, просили поддержки и благополучия в делах семейных.

Раньше было поверье, что в этот день надо задабривать домового. Для этого следует поставить за печку глиняный горшок с кашей и бросить несколько монет. Тогда дух жилища поможет с финансовыми делами.

9 июня — чудесный день для проведения свадьбы.

Что нельзя делать в 21-й лунный день, 9 июня 2023 года

Что нельзя делать в 21-й лунный день — 9 июня 2023 года? Фото © Freepik

А чтобы не упустить дарованные в 21-е лунные сутки возможности, не следует делать определённые вещи. Есть ряд запретов и по традициям народного праздника. Звёзды не рекомендуют сегодня оставаться в одиночестве.

Нельзя сомневаться и думать о плохом.

Не следует остро реагировать на критику. Также не отвечайте людям, которые пытаются направить вас по ложной дорожке. Игнорируйте их.

Так как про Феодору говорили, что она остра на язык, поэтому болтать слишком много не следует. Так как в доме могут начаться ссоры и конфликты.

Вступать в перепалки в 21-й лунный день запрещено, любое неосторожное слово может вылиться в большой скандал с неприятными последствиями.

Согласно приметам, 9 июня нельзя сушить на улице детское бельё.

Родителям не следует допивать напиток за ребёнком, по примете, дитя может стать безвольным и уязвимым. По этой же причине сегодня нельзя есть с ребёнком из одной и той же тарелки.

Запрещается в 21-й лунный день подметать пол, можно вымести домового. Это привлечёт в дом неудачи.

Нельзя лениться, заниматься бездельем.