21-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 9 июня
9 июня в 01:07 начнутся 21-е лунные сутки. Самый творческий день месяца. Рассказываем, как он может отразиться на нашей жизни и что сегодня надо делать.
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Православная церковь 9 июня отмечает праздник Тихвинской иконы Божией Матери, а также чтит память мученицы девы Феодоры Александрийской. По народному календарю сегодня Федорин день. Девушка пострадала за свою веру. Она открыто призналась, что является христианкой и будет верна только Богу. Тогда будущую святую отправили в блудный дом. Спас её оттуда юноша Дидим, поменявшись с Феодорой местами. Его схватили, а когда святая прибежала, чтобы просить за юношу, то им обоим отрубили головы.
Чего ждать от 21-х лунных суток, 9 июня 2023 года
Чего ожидать от 9 июня 2023 года, 21-х лунных суток? Фото © Freepik / senivpetro
Период 21-х лунных суток является творческим, когда ваше вдохновение будет на пределе. Сегодня время создавать новое, раскрывать таланты, совершать открытия. Актёры, музыканты, художники, писатели смогут воспользоваться предоставленной энергией на полную и реализовать настоящий шедевр.
Символом дня является Пегас — именно он приносит творческую энергетику, которой надо успеть воспользоваться, а не разбазарить по мелочам. Второй символ 21-х лунных суток — лошадь. Она поможет ускорить любые процессы, поэтому начатое сегодня дело можно закончить быстрее и с наибольшим успехом. Главное направить силы на добрые дела. И эффект, и польза будут больше. 21-й лунный день способствует пробуждению в людях справедливости и храбрости. Счастливым числом сегодня будет три, а одеваться звёзды советуют в фиолетовый и все его оттенки. Чтобы привлечь удачу, из камней лучше всего выбрать циркон и авантюрин. Стихия дня — дерево. Оно дарует заботу и тепло. В этот день старые ошибки будут переосмыслены, а полученный опыт поможет смелее идти в будущее.
21-й лунный день: что можно делать 9 июня 2023 года
Что можно делать в 21-й лунный день — 9 июня 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro
Чтобы 21-й день лунного календаря прошёл благополучно, а вы бы смогли извлечь от них максимум пользы, нужно следовать определённым правилам. Есть вещи, для которых день наиболее благоприятен.
- В 21-е лунные сутки можно спокойно устраивать любые творческие мероприятия, их обязательно ждёт успех. Конкурсы талантов, концерты и тому подобное.
- Если вы работаете в профессии, связанной с креативностью, не бойтесь перейти к созданию нового проекта. Он может оказаться шедевром.
- 9 июня лучше провести время в компании, сходить в гости, собраться с друзьями.
- Очистите голову от сомнений и прогоните дурные мысли.
- Забудьте об эгоизме и меркантильности. Смело и честно отстаивайте своё мнение.
- 21-й лунный день — идеальное время, чтобы сделать отложенные когда-то дела, вас ждёт в них успех. Результат обязательно порадует.
- Проявите свои упорство и настойчивость.
- Сегодня могут найтись давно потерянные вещи, животные, а возможно, даже и люди.
- Относитесь к критике 9 июня адекватно, проанализируйте сделанные вам замечания. Будьте бдительны.
- Наши предки в этот день посещали церковь и молились святой Феодоре, просили поддержки и благополучия в делах семейных.
- Раньше было поверье, что в этот день надо задабривать домового. Для этого следует поставить за печку глиняный горшок с кашей и бросить несколько монет. Тогда дух жилища поможет с финансовыми делами.
- 9 июня — чудесный день для проведения свадьбы.
Что нельзя делать в 21-й лунный день, 9 июня 2023 года
Что нельзя делать в 21-й лунный день — 9 июня 2023 года? Фото © Freepik
А чтобы не упустить дарованные в 21-е лунные сутки возможности, не следует делать определённые вещи. Есть ряд запретов и по традициям народного праздника.
- Звёзды не рекомендуют сегодня оставаться в одиночестве.
- Нельзя сомневаться и думать о плохом.
- Не следует остро реагировать на критику. Также не отвечайте людям, которые пытаются направить вас по ложной дорожке. Игнорируйте их.
- Так как про Феодору говорили, что она остра на язык, поэтому болтать слишком много не следует. Так как в доме могут начаться ссоры и конфликты.
- Вступать в перепалки в 21-й лунный день запрещено, любое неосторожное слово может вылиться в большой скандал с неприятными последствиями.
- Согласно приметам, 9 июня нельзя сушить на улице детское бельё.
- Родителям не следует допивать напиток за ребёнком, по примете, дитя может стать безвольным и уязвимым. По этой же причине сегодня нельзя есть с ребёнком из одной и той же тарелки.
- Запрещается в 21-й лунный день подметать пол, можно вымести домового. Это привлечёт в дом неудачи.
- Нельзя лениться, заниматься бездельем.
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