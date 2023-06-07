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7 июня, 14:16

5 проклятых женских имён, которых на Руси боялись как огня

История иногда может быть очень интересной и захватывающей. Вот, например, несколько имён, которыми на Руси не стали бы называть девочек. По преданиям, они считались проклятыми и были под запретом не просто так.

<p>Несколько имён, которые на Руси считались проклятыми. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-adults-having-fun-while-folk-dancing_33610553.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Несколько имён, которые на Руси считались проклятыми. Фото © Freepik

У наших предков было несколько правил касаемо имён. Они считались священными, поэтому нередко называли человека дважды: одно имя — для семьи, другое — для всех остальных. Но были и такие, которые считали нечистыми и даже проклятыми. На Руси было заведено: назовёшь девочку одним из этих имён, накликаешь на её жизнь беды и несчастья.

Женское имя Варвара

Какие имена на Руси считались проклятыми. Фото © Freepik

Какие имена на Руси считались проклятыми. Фото © Freepik

При упоминании этого красивого имени сразу представляются золотые колосья на поле, крестьяне и красавица-девушка, не так ли? Кажется, что это исконно русское имя. Вот только на Руси в своё время называть девочек Варварами, как и брать в жёны девушку с этим именем, не любили. Наши предки считали, что его носительница обязательно повторит судьбу святой мученицы Варвары Илиопольской. А ещё привлечёт в дом злых духов и смертельные болезни.

Имя Лада

Это имя тесно связано с языческой верой. Раньше на Руси поклонялись множеству богов, среди которых была и Лада — покровительница брака и веселья. Назвать девочку таким же именем значило оскорбить богиню. А сулило ли это семье с Ладой что-то хорошее? Конечно нет — только гнев богов и нескончаемый поток бед.

Василиса

Казалось бы, Василиса Премудрая — знаменитая героиня русского фольклора, так почему это имя считалось проклятым и девочек называть им решались только самые отчаянные? Помимо сказочного представления о колдунье на Руси верили, что Василисы могли проклинать взглядом и наводить порчу. И в целом были опасны для общества.

Имя Маргарита

Как не стоит называть девочку, чтобы не навлечь на неё тяжёлую жизнь и несчастья. Фото © Freepik / freepic.diller

Как не стоит называть девочку, чтобы не навлечь на неё тяжёлую жизнь и несчастья. Фото © Freepik / freepic.diller

Популяризация этого имени на Руси была связана со святой Мариной Антиохийской, переименованной потом западной церковью в Маргариту. Наши предки считали, что если назвать девочку этим именем, то она повторит все мучения святой, а жизнь её превратится в одно сплошное испытание. Но не только называть женщин по имени Маргарита в целом боялись как огня: прогоняли, не разрешали играть с детьми, не помогали.

Женское имя Татьяна

Ещё одно красивое женское имя с похожей историей. На Руси Татьянами боялись девочек называть из-за известной святой мученицы Татианы Римской. Считалось, что члены семьи с таким именем способны навлечь проклятие на весь свой род. А если девочку назвать Татьяной, то это то же самое, что приговорить ребёнка к ранней смерти. Вот насколько на Руси было не в почёте это красивое женское имя.

Килограммы так и липнут: 5 имён женщин, которым сложнее всех сбросить лишний вес

Килограммы так и липнут: 5 имён женщин, которым сложнее всех сбросить лишний вес

Елизавета Терешкова
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