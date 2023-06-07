5 проклятых женских имён, которых на Руси боялись как огня

У наших предков было несколько правил касаемо имён. Они считались священными, поэтому нередко называли человека дважды: одно имя — для семьи, другое — для всех остальных. Но были и такие, которые считали нечистыми и даже проклятыми. На Руси было заведено: назовёшь девочку одним из этих имён, накликаешь на её жизнь беды и несчастья.

Женское имя Варвара

Какие имена на Руси считались проклятыми. Фото © Freepik

При упоминании этого красивого имени сразу представляются золотые колосья на поле, крестьяне и красавица-девушка, не так ли? Кажется, что это исконно русское имя. Вот только на Руси в своё время называть девочек Варварами, как и брать в жёны девушку с этим именем, не любили. Наши предки считали, что его носительница обязательно повторит судьбу святой мученицы Варвары Илиопольской. А ещё привлечёт в дом злых духов и смертельные болезни.

Имя Лада

Это имя тесно связано с языческой верой. Раньше на Руси поклонялись множеству богов, среди которых была и Лада — покровительница брака и веселья. Назвать девочку таким же именем значило оскорбить богиню. А сулило ли это семье с Ладой что-то хорошее? Конечно нет — только гнев богов и нескончаемый поток бед.

Василиса

Казалось бы, Василиса Премудрая — знаменитая героиня русского фольклора, так почему это имя считалось проклятым и девочек называть им решались только самые отчаянные? Помимо сказочного представления о колдунье на Руси верили, что Василисы могли проклинать взглядом и наводить порчу. И в целом были опасны для общества.

Имя Маргарита

Как не стоит называть девочку, чтобы не навлечь на неё тяжёлую жизнь и несчастья. Фото © Freepik / freepic.diller

Популяризация этого имени на Руси была связана со святой Мариной Антиохийской, переименованной потом западной церковью в Маргариту. Наши предки считали, что если назвать девочку этим именем, то она повторит все мучения святой, а жизнь её превратится в одно сплошное испытание. Но не только называть женщин по имени Маргарита в целом боялись как огня: прогоняли, не разрешали играть с детьми, не помогали.

Женское имя Татьяна