Экоактивистка обновила завещание и после смерти отдаст кожу на сумки, а кишки — турецкому шеф-повару

73-летняя активистка американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк выступила с объявлением, что обновила написанное в 2003 году завещание. На этот раз женщина грозится проучить обидчиков планеты и животных, раздав "пинки" и "подарки" особо отличившимся. Интересно и то, что завещала экоактивистка не только кожу, но и сердце, ногу, ступни и даже кишки! Но давайте обо всём по порядку.

Проучить за обман потребителей экоактивистка планирует, отправив одну из своих ног The North Face. По заявлениям Ингрид Ньюкирк, бренд слишком лицемерно показывает покупателям, как борется за экологию, но при этом использует натуральные пух и перья в своих изделиях.

Вторую ногу она завещает разделить на несколько частей: из ступни можно сделать подставку для зонтиков, а саму ногу сломать и выставить перед стадионом, где часто проходят конные скачки. Так зоозащитница пытается донести до зрителей, что во время их развлечения многие лошади получают серьёзные и в том числе смертельные травмы.

Чтобы привлечь больше внимания к проблеме убийства животных, после смерти Ингрид завещала доставить её кожу знаменитому бренду сумок элитного французского бренда Hermès.

Активистка американской зоозащитной организации PETA раздаёт органы и части тел, чтобы проучить обидчиков природы. Фото © Getty Images / Hindustan Times

Несколько кусочков сердца Ньюкирк планирует захоронить под трассами "Формулы-1": в Германии — под "Хоккенхаймрингом" и в Великобритании под "Сильверстоуном". Зоозащитнице кажется, что так у неё получится громко напомнить всем, насколько вредны для экологии выхлопные газы автомобилей.

Не отвертится от своеобразного "подарка" экоактивистки и Илон Маск. После смерти Ингрид Ньюкирк из РЕТА планирует отправить и ему кусочек сердца. Об этом она рассказала, громко заявив, что "его компания убила множество обезьян, свиней, крыс и овец во время экспериментов" с чипами на мозг.

И вишенкой на торте, точнее оболочкой для сосисок, зоозащитница и экоактивистка планирует подарить турецкому шеф-повару Нусрету Гёкче свои переделанные для этого кишки. По заявлению РЕТА, в его ресторанах подают слишком много мясных блюд. А надо бы перейти на сторону вегетарианцев.