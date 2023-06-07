10 смешных случаев из домов с несколькими питомцами, доказывающих, какой это хаос — так жить

Если вы когда-нибудь жили с тремя или хотя бы двумя домашними животными, то наверняка знаете, что соседство с ними может быть непредсказуемым. Собрали для вас десять смешных случаев из домов с несколькими питомцами. И вот чем такое соседство может закончиться.

"Мои утки ужасно не хотят делиться своими ванночками для купания. Три утки и два мини-бассейна: один зелёный, другой — розовый. Все трое решили, что розовый бассейн их любимый, и борются за то, кто будет там купаться. Хотя они отлично помещаются там втроём, всё равно гоняют друг друга и "сражаются" за место в нём. Было прикольно за этим наблюдать, но в итоге пришлось купить три совершенно новых одинаковых розовых бассейна", — lime-у.

Что происходит, когда в одном доме живут несколько домашних животных: 10 забавных случаев. Фото © Shutterstock

"Вот уже несколько лет подряд кошке абсолютно наплевать, что помимо неё дома живёт ещё собака. Сама собака считает это неприемлемым", — Yungballz86.

"У нас два кота и ежиха. Коты не могут поверить, что ежиха питается не только сухим кормом (какая наглость!), но и что ей полагается обогреватель, а им нет", — Smithssoni.

"Фрэнк (что-то типа ротвейлера), Оскар (вероятно, помесь жёлтого лабрадора и корги), Финн (помесь одноглазого йорка и ши-тцу) и Полли (двуглазая сестра Финна) ОБЯЗАТЕЛЬНО выходят через заднюю дверь в один и тот же МОМЕНТ. И так каждый раз они застревают в дверях и начинают драться друг с другом", — StillN0tATonу.

Конфликты и перипетии: 10 историй из жизни домов с несколькими питомцами. Фото © Shutterstock

"У моих лошадей-подружек появился новый приятель. Этому коню нравятся обе лошади. Однако лошади № 1 он нравится, а второй — нет. Так что сейчас у них трудный период в отношениях. Похоже на драму между старшеклассницами", — baywchromе.

"Три мои собаки буквально ругаются друг с другом, чтобы решить, кто будет сидеть у моих ног, пока я работаю. Хотя места достаточно для всех троих. Но всё, что я слышу, это ворчание и стоны. Мои дурачки, мои милые, любимые дурачки", — wyntr86.

"У меня есть кошка и курицы. Вчера одна из кур бегала за кошкой, и теперь та прячется он неё в моей комнате", — Exotic_Storm6788.

10 интересных историй о совместной жизни с несколькими питомцами. Фото © Shutterstock

"Один из моих котов выпрашивал кусок консервированного тунца, когда мы готовили. Потом пришла кошка-сестра и шлёпнула его, вероятно потому, что он всё никак не переставал орать. Теперь он дуется один в углу и даже не смотрит на нас", — MrMobster.

"Когда моя кошка хотела, чтобы её взяли на руки, она стояла возле вентиляционного отверстия и мяукала. Теперь соседская собака сходит с ума, они кричат друг на друга через вентиляцию", — Sylar299.