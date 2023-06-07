Стало известно, когда в Москве состоится праздник выпускников

Традиционный праздник выпускников в парке Горького начнётся в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

"24 июня состоится традиционный праздник выпускников в парке Горького. Подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки", — приводятся слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Главными темами торжества в этом году будут "Первые" и "Наставники". Собянин отметил, что во время празднования вход в парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Попасть на территорию получится только по индивидуальному браслету с QR-кодом.