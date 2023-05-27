Родителям рассказали, во сколько обойдутся сборы выпускника в этом году

Спрос на услуги, связанные с подготовкой к последним звонкам и школьным выпускным, вырос в апреле-мае на 58%. Такие данные приводят эксперты платформы "Авито. Услуги", отвечая Лайфу на вопрос, во сколько в этом году обойдутся родителям сборы выпускника.

Во-первых, подготовка самого мероприятия. Сюда входят: организация праздника, выбор ведущего и фотографа, оформление зала. Заниматься этим вопросом лучше начинать заранее, так как ближе к дате цены вырастут. При этом услуги декораторов обходятся дороже всего.

"Оформлением зала в апреле-мае стали интересоваться на 233% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на фотозоны вырос на 208%. Также увеличился и интерес к услугам профессиональных ведущих (+146%)", — уточнили специалисты.

Работа ведущего на мероприятии, как правило, рассчитывается за час, говорится в исследовании. В среднем, разработка сценария и проведение торжества обойдётся в 1500 рублей в час. Также можно найти и комплексные предложения. Например, проведение последнего звонка или выпускного под ключ с арендой площадки, кухней, готовой программой, фотозоной и работой фотографа — всё это будет стоить 5000 рублей за одного человека. Цена станет выше, если выпускникам предложат мастер-классы, квесты или конкурсы.

"Стоимость оформления зала для последнего звонка зависит от сложности декора. Например, бюджетный вариант — оформление воздушными шарами или объёмными буквами и цифрами. Стоит такой декор от 5000 рублей. При этом полное оформление зала обойдётся уже от 10 000 рублей. Оформление фотозоны — от 3500 рублей", — продолжили эксперты.

Услуги фотографа обойдутся от 2500 рублей за час работы, видеографа — от 3000 рублей за час. Если хочется запечатлеть праздник и на фото, и на видео — от 4000 рублей. Обычно используются две камеры, поэтому в пакет входит не только репортажная, но и портретная съёмка.

Во-вторых, сборы самого выпускника. Прежде всего, это костюм или платье. Часто девочки предпочитают советскую форму на последний звонок. Её можно сшить на заказ, платье обойдётся в 4000 рублей, а фартук — в 2000. При этом спрос на услуги швей в мае вырос на 11%. Также выпускницам родители обычно ищут визажиста. Макияж на последний звонок в этом году стали искать на 7% чаще по сравнению с весной прошлого года.

"Стоимость причёски зависит от её сложности. Так, причёска из кос обойдётся от 700 рублей. Цена на создание более сложных вечерних причёсок — от 1200 рублей. Макияж на последний звонок стоит в среднем от 1500 рублей", — добавили эксперты "Авито. Услуги".