Нейросеть перенесла персонажей "Гарри Поттера" в Советский Союз и отправила учиться в местном НИИ

Давайте представим, что самая популярная школа чародейства и волшебства Хогвартс внезапно превратилась в советский научно-исследовательский институт магии. Не получается? Не переживайте, нейросеть Midjourney уже сделала это за вас. И теперь Гарри, Рон, Гермиона и другие жители лучшего учебного заведения Англии переехали в СССР. Страшно даже представить, каких высот они могли бы достигнуть и в самом деле получая образование в подобных реалиях. У нас расслабляться им бы никто не позволил.

Гарри Поттер в СССР по версии нейросети Midjourney. Фото © VK / Данайские нейросети

Знаменитому Гарри Поттеру в НИИ чародейства и волшебства явно не дают побить баклуши. Судя по установке для химических опытов, в СССР профессор Снейп не менее строгий учитель, чем в Хогвартсе. А может, и больше, всё-таки начальство бдит, надо ведь потом отчитываться перед партией. Одежда, обстановка и атмосфера в целом вышли крайне удачно.

Нейросеть нарисовала Рона Уизли за учёбой в Советском Союзе. Фото © VK / Данайские нейросети

Тут даже балагуру и лентяю Рону Уизли не до развлечений. Его явно заставили изучать основы программирования. Интересно, он хотя бы научился включать компьютер?

Так изобразила нейросеть Гермиону Грейнджер и Полумну Лавгуд в НИИ чародейства и волшебства. Фото © VK / Данайские нейросети

Так, по версии нейросети, по просторным коридорам научного института прогуливается отличница Гермиона Грейнджер. Должно быть, первой завершила итоговые экзамены и теперь может насладиться одной из фресок, судя по всему, в стиле артхаус или чего-то подобного в одном из холлов института. Молодец, как и всегда. А Полумна Лавгуд перенервничала и решила подышать свежим воздухом. Вот она стоит у здания на фоне мурала в стиле советских плакатов. Вот только изображён там чародей с волшебной палочкой в руках.

Midjourney нарисовала Драко Малфоя и Северуса Снейпа в Советском Союзе. Фото © VK / Данайские нейросети

А вот Драко Малфой выглядит грустным на фоне обшарпанных стен. Похоже, крыло Слизерина снова расположили в полуподвальных помещениях, ещё и денег на ремонт не дают. А рядом, по представлению Midjourney, профессор Снейп не спеша идёт на работу рано утром. Ну, честное слово, как же ему идёт эта шляпа.

Минерва Макгонагалл и Рубеус Хагрид за работой в НИИ. Фото © VK / Данайские нейросети

Профессор Макгонагалл, как обычно, вся в работе. Занята очередным исследованием. Что за чудо-микроскоп стоит у неё на столе, нам, простым маглам, не понять. Но наверняка он может творить настоящие чудеса. Не менее важными делами занят и всеми любимый лесничий Хагрид. Трудно вот только понять какими. Всё-таки его пышная борода закрыла половину картинки.

Так бы выглядели в СССР Альбус Дамблдор и Долорес Амбридж, по мнению нейросети Midjourney. Фото © VK / Данайские нейросети