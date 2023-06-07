"Внешность – не главное": "Миссис Россия – 2015" вступилась за новую обладательницу этого титула

Участниц для конкурса "Миссис Россия" отбирают без чётких требований, а скандал, разразившийся вокруг победительницы этого Натальи Оскар объясним. Такое мнение выразила победительница конкурса в 2015 году Екатерина Кирмель. Напомним, что многие пользователи обвинили Оскар в использовании пластики.

"Как мы можем говорить, что у победительницы пластика, когда девушек берут на этот конкурс без чётких требований: была пластика, не была пластика, сколько им лет, как она улыбается, свои зубы или коронка, отбеленные или чищенные зубной пастой. Как можно выражать своё недовольство тем, к чему требований нет? Какую девушку жюри выбрало, такая и есть", — подчеркнула Кирмель в беседе с NEWS.ru.

По её словам, на конкурсе обращают внимание не только на внешность, но и на определённые достижения, в частности, наличие семьи и детей и участие в благотворительной деятельности. Кирмель призвала глубже смотреть на представительниц прекрасного пола, а не учитывать лишь внешний вид. По её мнению, конкурсы красоты необходимы для участниц, которые хотят почувствовать себя принцессой — такие женщины стараются, чтобы супруг на них по-другому посмотрел. Она также отметила, что Оскар в данной ситуации безусловно заслуживает поддержки.