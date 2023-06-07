Регион

Уведомления отключены

7 июня, 11:23

"Внешность – не главное": "Миссис Россия – 2015" вступилась за новую обладательницу этого титула

"Миссис Россия – 2015" Кирмель вступилась за новую обладательницу этого титула

<p>"Миссис Россия – 2015" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

"Миссис Россия – 2015" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Участниц для конкурса "Миссис Россия" отбирают без чётких требований, а скандал, разразившийся вокруг победительницы этого Натальи Оскар объясним. Такое мнение выразила победительница конкурса в 2015 году Екатерина Кирмель. Напомним, что многие пользователи обвинили Оскар в использовании пластики.

"Как мы можем говорить, что у победительницы пластика, когда девушек берут на этот конкурс без чётких требований: была пластика, не была пластика, сколько им лет, как она улыбается, свои зубы или коронка, отбеленные или чищенные зубной пастой. Как можно выражать своё недовольство тем, к чему требований нет? Какую девушку жюри выбрало, такая и есть", — подчеркнула Кирмель в беседе с NEWS.ru.

По её словам, на конкурсе обращают внимание не только на внешность, но и на определённые достижения, в частности, наличие семьи и детей и участие в благотворительной деятельности. Кирмель призвала глубже смотреть на представительниц прекрасного пола, а не учитывать лишь внешний вид. По её мнению, конкурсы красоты необходимы для участниц, которые хотят почувствовать себя принцессой — такие женщины стараются, чтобы супруг на них по-другому посмотрел. Она также отметила, что Оскар в данной ситуации безусловно заслуживает поддержки.

"Это беда": Вику Цыганову шокировала внешность "Миссис России – 2023"

"Это беда": Вику Цыганову шокировала внешность "Миссис России – 2023"

Напомним, церемония награждения конкурса красоты состоялась 5 июня в Москве. Однако многие зрители были возмущены победой Натальи Оскар. Лайф разобрался в причинах недовольства.

Никита Осипов
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров