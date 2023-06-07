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7 июня, 09:17

"Это беда": Вику Цыганову шокировала внешность "Миссис России – 2023"

Вика Цыганова назвала бедой победу Натальи Оскар в конкурсе "Миссис Россия – 2023"

<p>"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Вика Цыганова раскритиковала результаты конкурса "Миссис Россия – 2023", в котором одержала победу жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. В беседе с изданием Starhit артистка назвала неожиданный итог всероссийского соревнования бедой.

"Все комментарии излишни. Это беда, и, похоже, она нас победила", — сказала певица, не уточнив, что ей так не понравилось в победительнице конкурса.

В соцсетях на Оскар тоже обрушились с критикой. Некоторые сочли её внешность переизбытком фильтров на фото или пластических операций. Однако сама победительница утверждает, что у неё всё натуральное. Так, она рассказывала, что два-три раза в неделю занимается спортом с тренером и следит за питанием. Хотя от последнего правила ей пришлось отказаться на время конкурса, поскольку "нужно было много энергии, калорий". Сегодня к правильному питания Оскар вернулась.

"Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Всё у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле здоровый дух", — подчеркнула она.

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Напомним, церемония награждения конкурса красоты состоялась 5 июня в Москве. Однако многие зрители были возмущены победой Натальи Оскар. Лайф разобрался в причинах недовольства.

Светлана Оперук
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