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24 февраля, 17:51

Финалистка "Мисс России" отдала больше полумиллиона за поддельную брендовую сумку

Финалистка "Мисс России – 2015" лишилась почти 700 тысяч рублей, пытаясь купить модную сумку

<p>Модель Мария Тугускина. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / amurskayamariya</p>

Модель Мария Тугускина. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / amurskayamariya

Финалистку конкурса "Мисс Россия – 2015" Марию Тугускину обманули почти на 700 тысяч рублей при попытке купить брендовую сумочку в Москве. Подробности инцидента Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 28-летняя модель нашла подходящее объявление о продаже сумочки Hermes Kelly за 680 тысяч рублей. Цена показалась девушке привлекательной и доступной. Она договорилась с продавцом о встрече в центре Москвы, чтобы выкупить заветный аксессуар. Спустя какое-то время Тугускина решила проверить подлинность вещицы. Экспертиза показала, что "люксовая" сумка — обыкновенная китайская реплика. Потерпевшая пыталась связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь, поэтому модель обратилась за помощью в полицию.

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К слову, в прошлом году Тугускина попала в заголовки федеральных СМИ после того, как сбила ребёнка, находясь за рулём внедорожника. Мальчик серьёзно не пострадал. На королеву красоты тогда завели уголовное дело, ей грозило до семи лет тюрьмы.

Наталья Исакова
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