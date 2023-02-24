Финалистка "Мисс России" отдала больше полумиллиона за поддельную брендовую сумку
Финалистка "Мисс России – 2015" лишилась почти 700 тысяч рублей, пытаясь купить модную сумку
Модель Мария Тугускина. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / amurskayamariya
Финалистку конкурса "Мисс Россия – 2015" Марию Тугускину обманули почти на 700 тысяч рублей при попытке купить брендовую сумочку в Москве. Подробности инцидента Лайфу рассказал источник.
По нашим данным, 28-летняя модель нашла подходящее объявление о продаже сумочки Hermes Kelly за 680 тысяч рублей. Цена показалась девушке привлекательной и доступной. Она договорилась с продавцом о встрече в центре Москвы, чтобы выкупить заветный аксессуар. Спустя какое-то время Тугускина решила проверить подлинность вещицы. Экспертиза показала, что "люксовая" сумка — обыкновенная китайская реплика. Потерпевшая пыталась связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь, поэтому модель обратилась за помощью в полицию.
К слову, в прошлом году Тугускина попала в заголовки федеральных СМИ после того, как сбила ребёнка, находясь за рулём внедорожника. Мальчик серьёзно не пострадал. На королеву красоты тогда завели уголовное дело, ей грозило до семи лет тюрьмы.