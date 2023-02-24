Финалистка "Мисс России" отдала больше полумиллиона за поддельную брендовую сумку

Финалистку конкурса "Мисс Россия – 2015" Марию Тугускину обманули почти на 700 тысяч рублей при попытке купить брендовую сумочку в Москве. Подробности инцидента Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 28-летняя модель нашла подходящее объявление о продаже сумочки Hermes Kelly за 680 тысяч рублей. Цена показалась девушке привлекательной и доступной. Она договорилась с продавцом о встрече в центре Москвы, чтобы выкупить заветный аксессуар. Спустя какое-то время Тугускина решила проверить подлинность вещицы. Экспертиза показала, что "люксовая" сумка — обыкновенная китайская реплика. Потерпевшая пыталась связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь, поэтому модель обратилась за помощью в полицию.