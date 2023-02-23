Экс-зять основателя "Магнита" откупился от угроз слить в Сеть нюдсы с пометкой "педофил"

Мошенники угрожали бывшему зятю основателя розничной сети "Магнит" слить в Сеть интимные фото с пометкой "педофил". За кибермолчание аферисты требовали 100 тысяч рублей.

По данным Лайфа, злоумышленники обратили внимание на ведущего научного сотрудника лаборатории экономики Всероссийского научно-исследовательского института Краснодара, который переписывался с девушками в приложении для анонимных знакомств и скидывал потенциальным спутницам откровенные фото. Спустя какое-то время ему пришло сообщение от незнакомца, который пригрозил выложить нюдсы с пометкой "педофил", так как мужчина якобы общался с несовершеннолетней девушкой. Решить вопрос предложили с помощью денег, но полной суммы у "жертвы" не было.

В итоге мужчина скинул мошенникам 83 тысячи рублей, после чего ему заявили, что интимные фото удалили. После такого "развода" он обратился в полицию. Проводится проверка.