Как выглядит "Миссис Россия — 2023" Наталья Оскар в реальной жизни, чья победа возмутила всех

Вчера, 5 июня, состоялся финал конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия — 2023". Церемония награждения проходила в Москве, шоу получилось грандиозным, зрители были довольны. Пока не объявили итоговое решение жюри. Победу одержала Наталья Безматерных, или, как она сама себя называет, Наталья Оскар, став той самой "Миссис Россия — 2023". Вот только это решение возмутило зрителей, следящих за конкурсом.

Наталья Оскар — победительница конкурса "Миссис Россия". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

Сражение за звание самой красивой женщины страны было напряжённым. Вместе с девушкой за него боролись ещё 82 участницы из разных регионов РФ, самой старшей из которых, к слову, было 62 года. Наталья выступала под 61-м номером.

Как на самом деле выглядит Наталья Оскар — новая "Миссис Россия — 2023". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

Участницы демонстрировали на сцене купальные наряды, вечерние платья, а также национальные костюмы своего региона. Оскар живёт на Дальнем Востоке и работает учительницей английского языка. Дамочка оказалась не только красивой, но и талантливой — пишет музыку и тексты к своим песням. Одну из них — "Я твоя Миссис Россия" — Оскар исполнила на конкурсе. За счёт чего, как посчитали многие, и получила первое место. Наградой за победу для Натальи стала путёвка на Бали с проживанием в роскошном отеле, а также право участвовать в любом международном конкурсе на её выбор. Оскар — умница и красавица, что же так сильно возмутило всех в её победе?

Наталья Оскар — победительница конкурса "Миссис Россия". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

У Безматерных есть муж и маленькая дочь. Их фотографиями женщина щедро делится в Сети. На каждом снимке Наталья выглядит потрясающе. Идеальная кожа, овал лица, никаких излишков. Красивая одежда, макияж. Вот только, судя по снимкам с конкурса, её соцсети — абсолютная липа. На фотошоп "Миссис Россия" уж точно не скупилась. Она буквально сделала себе лицо на каждой выставленной в Сеть фотографии.

Как без фотошопа выглядит победительница конкурса "Миссис Россия — 2023" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Однако зрители, наблюдавшие за конкурсом, остались крайне недовольны. Их до глубины души возмущает, что победу одержала фиктивная красавица, которая хорошо выглядит только на отфильтрованных фото. Комментаторы придираются буквально ко всему: маленькому росту Натальи, наращённым волосам, перекачанным губам, которые, по их словам, практически срослись с носом. Кто-то даже пишет, что у Оскар нет природного обаяния и харизмы, а потому её победа вызывает всё больше вопросов. Тем более что выбрать было из кого.

Кто такая Наталья Оскар и почему её победа на конкурсе красоты всех возмутила? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сама девушка хейт в свою сторону никак не комментирует, а просто радуется первому месту. Наталья уже не раз выигрывала конкурсы красоты, так что чьим-то недовольством её вряд ли можно задеть. А в родном городе Оскар хорошо знают как певицу. В Хабаровске она часто выступает в клубах и на концертах со своими авторскими композициями. В целом новоиспечённая "Миссис Россия — 2023" уже добилась немалых результатов и жизнью довольна. А эта победа всего лишь очередная ступень в её творческом пути.

Победительница конкурса "Миссис Россия" Наталья Оскар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

К слову сказать, на видео в соцсетях Безматерных скрыть недостатки не так просто, как на фото. Там можно рассмотреть, что кожа девушки не настолько идеальна, как она пытается показать. А с увеличением губ так вообще переборщила. Однако "Миссис Россия" следит за собой, модно и стильно одевается. А угодить вкусу каждого в любом случае никогда не получится.

Наталья Оскар — победительница конкурса "Миссис Россия". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar