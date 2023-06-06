"Радуюсь солнышку" : Антонов прокомментировал сообщения о его госпитализации

Певец Юрий Антонов опроверг Лайфу информацию о том, что в мае был госпитализирован из-за сердечного приступа. По словам музыканта, он просто лечил зубы.

"Да нет, я в больнице не был. Я в больнице лечение зубов производил. Зубы полечил, и всё. Дома нахожусь", — сказал Юрий Антонов.

Он добавил, что "радуется солнышку в своём лесу".

По информации Лайфа, в конце марта Юрий Антонов наблюдался с гепертонической болезнью второй степени, ишемической болезнью сердца, поражением сосудов мозга. Также был установлен инсулиннезависимый сахарный диабет с осложнениями. И с мая 2021 года музыкальный исполнитель находится в группе наблюдения с болезнями, которые характеризуются повышенным кровяным давлением — гипертензией.