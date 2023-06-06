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6 июня, 08:12

"Радуюсь солнышку" : Антонов прокомментировал сообщения о его госпитализации

Антонов опроверг сообщения о его госпитализации

<p>Юрий Антонов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Юрий Антонов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Певец Юрий Антонов опроверг Лайфу информацию о том, что в мае был госпитализирован из-за сердечного приступа. По словам музыканта, он просто лечил зубы.

"Да нет, я в больнице не был. Я в больнице лечение зубов производил. Зубы полечил, и всё. Дома нахожусь", — сказал Юрий Антонов.

Он добавил, что "радуется солнышку в своём лесу".

По информации Лайфа, в конце марта Юрий Антонов наблюдался с гепертонической болезнью второй степени, ишемической болезнью сердца, поражением сосудов мозга. Также был установлен инсулиннезависимый сахарный диабет с осложнениями. И с мая 2021 года музыкальный исполнитель находится в группе наблюдения с болезнями, которые характеризуются повышенным кровяным давлением — гипертензией.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что Юрий Антонов был госпитализирован с сердечным приступом, но решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи.

Андрей Григорьев
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