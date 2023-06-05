Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Как сообщает Mash, у 84-летней народной артистки РСФСР инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Телеграм-канал уточняет, что Федосееву-Шукшину положили в больницу днём 5 июня. Других данных о состоянии актрисы пока нет.
А ранее сегодня СМИ узнали, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова попала в больницу. Однако позже она сама опровергла эти сообщения.