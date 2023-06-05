Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Как сообщает Mash, у 84-летней народной артистки РСФСР инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Телеграм-канал уточняет, что Федосееву-Шукшину положили в больницу днём 5 июня. Других данных о состоянии актрисы пока нет.