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5 июня, 13:14

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт

<p>Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. Как сообщает Mash, у 84-летней народной артистки РСФСР инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Телеграм-канал уточняет, что Федосееву-Шукшину положили в больницу днём 5 июня. Других данных о состоянии актрисы пока нет.

Исполнитель главной роли в фильме "А зори здесь тихие" госпитализирован в Москве

Исполнитель главной роли в фильме "А зори здесь тихие" госпитализирован в Москве

А ранее сегодня СМИ узнали, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова попала в больницу. Однако позже она сама опровергла эти сообщения.

Александра Вишнякова
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