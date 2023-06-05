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5 июня, 12:00

Журналисты случайно узнали о госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова попала в больницу. Об этом сообщает "Говорит Москва", чьи корреспонденты узнали о госпитализации случайно. Наши коллеги попросили Тарасову прокомментировать переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, а она в ответ осекла журналистов, сообщив, что находится в медучреждении.

"Я не могу, я в больнице, не могу. Я вам сказала всё, что считаю нужным", — сказала Татьяна Анатольевна, отказавшись назвать причину обращения к врачам.

Отметим, что ранее Тарасова жаловалась на повышенное давление и головные боли. СМИ также писали, что прославленному тренеру ставали диагноз: нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения.

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Пожелаем Татьяне Анатольевне здоровья — это сейчас самое главное. Ну а почитать подробнее о её карьере и спортивых победах можно на сайте uznayvse.ru

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Агентство "Москва"/ Киселев Сергей

Марина Калегина
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