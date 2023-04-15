Трагедия фигуриста: Что известно о здоровье Романа Костомарова 14 апреля стало известно об улучшении состояния Костомарова, однако он по-прежнему находится в больнице в Коммунарке в отделении реанимации. Подробности о здоровье фигуриста на сегодня в материале Лайфа. 14 апреля, 23:40 Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

10 января этого года стало известно, что известный российский фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в больницу. Тогда все фанаты и не только стали гадать, что случилось со спортсменом. Ответа ждать долго не пришлось — у фигуриста диагностировали пневмонию. Из-за осложнений у него развились сепсис и дыхательная недостаточность. Роман Костомаров впал в кому и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из-за гангрены Костомарову пришлось ампутировать обе стопы и пальцы на левой руке. Что произошло со спортсменом с января 2023 года?

Последние новости о здоровье Романа Костомарова

По последней информации, состояние здоровья фигуриста "стабильно улучшается". Мышцы восстанавливаются, и Роман уже может садиться без посторонней помощи на кровать.

Где лечится фигурист

На данный момент Роман Костомаров находится в больнице в Коммунарке, однако, по некоторым данным, публикуемым в СМИ, его лечащих врачей заменили на специалистов из Германии. Немецкие врачи ведут здоровье фигуриста по телемедицине, чтобы стабилизировать его состояние.

Что известно об отправке Костомарова в Германию

Уже давно ходят слухи, что Роман Костомаров продолжит лечение в Германии, но он до сих пор лечится в России. Именно поэтому немецкие специалисты уже сейчас помогают ему стабилизировать его состояние, чтобы перелёт был для него безопасным.

Сколько ещё потребуется времени на лечение и реабилитацию?

По некоторым данным, олимпийский чемпион Роман Костомаров пробудет под наблюдением врачей ещё минимум 2–3 месяца в реанимации. Состояние спортсмена улучшается: 10 апреля появилась информация, что врачи постепенно готовят ноги и руки Костомарова к протезированию.

Как проходит реабилитация Костомарова

Реабилитация фигуриста проходит успешно. Фигурист активно разрабатывает мышцы тела с инструктором, чтобы быть в тонусе. Даже говорили, что спортсмен настроен в будущем вернуться в спорт. Помимо всего прочего, Роман проходит занятия с психологом, что тоже немаловажно. Друзья постоянно поддерживают спортсмена, общаются с ним и подбадривают.

46-й день рождения Роман Костомаров встретил в больничной палате. Но его друзья всё равно отправили ему сообщения с поздравлениями и пожеланиями. И, как рассказывают люди из его окружения, когда спустя почти два месяца от Романа начали приходить сообщения с благодарностью, некоторые не смогли сдержать слёз.

Авторы Евгений Самарин