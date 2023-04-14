Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может самостоятельно садиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет", — говорится в сообщении.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Позже, по данным СМИ, из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию, предполагается, что Роман останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца. При этом спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину.
ТАСС / Никитченко Елена