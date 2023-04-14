КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 08:06

Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может самостоятельно садиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет", — говорится в сообщении.

Костомаров начал делать упражнения перед протезированием

Костомаров начал делать упражнения перед протезированием

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Позже, по данным СМИ, из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию, предполагается, что Роман останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца. При этом спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину.

Обложка ©

ТАСС / Никитченко Елена

Светлана Оперук
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