Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может самостоятельно садиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет", — говорится в сообщении.