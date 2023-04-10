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10 апреля, 06:40

Костомаров начал делать упражнения перед протезированием

Российский фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров готовится к протезированию: спортсмен уже приступил к восстановительным упражнениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения", — сказал собеседник агентства.

Стало известно, о чём сейчас мечтает фигурист Роман Костомаров

Стало известно, о чём сейчас мечтает фигурист Роман Костомаров

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Позже, по данным СМИ, из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию, предполагается, что Роман останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца. При этом спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Александра Вишнякова
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