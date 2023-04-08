Стало известно, о чём сейчас мечтает фигурист Роман Костомаров
Sport24: Костомаров мечтает начать двигаться и выйти из больницы
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который находится в больнице, продолжает восстанавливаться после болезни и хочет начать двигаться. Об этом пишет Sport24, ссылаясь на источник.
"Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы", — сказал собеседник издания.
Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена — он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса Костомарову удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Кроме того, спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину, а также продюсеру Илье Авербуху. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Однако мать и супруга фигуриста опровергли эти сообщения. Костомаров останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца.
ТАСС / Дмитрий Голубович