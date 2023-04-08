ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 09:51

Стало известно, о чём сейчас мечтает фигурист Роман Костомаров

Sport24: Костомаров мечтает начать двигаться и выйти из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который находится в больнице, продолжает восстанавливаться после болезни и хочет начать двигаться. Об этом пишет Sport24, ссылаясь на источник.

"Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы", — сказал собеседник издания.

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Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена — он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса Костомарову удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Кроме того, спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину, а также продюсеру Илье Авербуху. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Однако мать и супруга фигуриста опровергли эти сообщения. Костомаров останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца.

Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой

Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Голубович

Иван Косицын
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