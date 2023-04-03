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3 апреля, 19:17

"Всё нормально": Отец Костомарова рассказал о состоянии сына

Отец Костомарова оценил состояние сына как положительное

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, переживший ампутацию, чувствует себя нормально, а его состояние оценивается как положительное. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей.

"Всё нормально. Как его состояние? Всё положительно", — рассказал он в беседе с "Матч ТВ".

Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой

Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой

Как сообщал Лайф, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса Костомарову удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Кроме того, спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину.

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ТАСС / Сергей Виноградов

Оксана Попова
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