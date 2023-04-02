Жулин признался, что всплакнул после получения голосового сообщения от Костомарова
Тренер Жулин рассказал, что получил от Костомарова голосовое сообщение
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который находится в больнице, отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину. Тот в эфире НТВ отметил, что у заболевшего спортсмена был адекватный голос.
"Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный, слабый, да, но абсолютно адекватный", — поделился специалист.
Также Жулин признался, что всплакнул при прослушивании голосового сообщения от Костомарова. По словам наставника, фигурист пообещал не сдаваться и бороться, а также поблагодарил всех за сообщения с поддержкой.
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Однако мать и супруга спортсмена опровергли эти сообщения.
ТАСС / Елена Никитченко