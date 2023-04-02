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2 апреля, 11:06

Жулин признался, что всплакнул после получения голосового сообщения от Костомарова

Тренер Жулин рассказал, что получил от Костомарова голосовое сообщение

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который находится в больнице, отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину. Тот в эфире НТВ отметил, что у заболевшего спортсмена был адекватный голос.

"Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный, слабый, да, но абсолютно адекватный", — поделился специалист.

Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Костомаров

Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Костомаров

Также Жулин признался, что всплакнул при прослушивании голосового сообщения от Костомарова. По словам наставника, фигурист пообещал не сдаваться и бороться, а также поблагодарил всех за сообщения с поддержкой.

Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Однако мать и супруга спортсмена опровергли эти сообщения.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Иван Косицын
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