Жулин признался, что всплакнул после получения голосового сообщения от Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который находится в больнице, отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину. Тот в эфире НТВ отметил, что у заболевшего спортсмена был адекватный голос.

"Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный, слабый, да, но абсолютно адекватный", — поделился специалист.