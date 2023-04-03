Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой, пишут СМИ

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остаётся стабильным, однако спортсмен по-прежнему находится в отделении реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей", — сказал собеседник агентства, добавив, что Костомарову постоянно делают перевязки.