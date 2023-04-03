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3 апреля, 06:18

Роман Костомаров просит отпустить его из реанимации домой, пишут СМИ

ТАСС: Роман Костомаров просится домой, но пока остаётся в реанимации

<p>Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остаётся стабильным, однако спортсмен по-прежнему находится в отделении реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей", — сказал собеседник агентства, добавив, что Костомарову постоянно делают перевязки.

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По его словам, психологическое состояние Романа в норме, питается он тоже хорошо. Фигурист уже просится домой, ему надоели больничные стены, отметил источник.

Как сообщал Лайф, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса Костомарову удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Однако мать и супруга спортсмена опровергли эти сообщения.

Никита Никонов
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