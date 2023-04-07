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7 апреля, 08:06

Костомарова готовят к протезированию, в реанимации он пробудет ещё несколько месяцев

ТАСС: Костомаров пробудет в реанимации ещё два-три месяца

<p>Обложка © ТАСС / Голубович Дмитрий</p>

Обложка © ТАСС / Голубович Дмитрий

Фигурист Роман Костомаров останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца. Такие прогнозы врачи дают в связи с плановым протезированием, которое предстоит олимпийскому чемпиону, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Идёт плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", — сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что ситуация вовсе не критическая. Сам спортсмен в полном сознании, и с каждым днём его состояние только улучшается.

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Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса Костомарову удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Кроме того, спортсмен уже заговорил и отправил голосовое сообщение тренеру Александру Жулину.

Максим Плетнёв
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