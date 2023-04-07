Костомарова готовят к протезированию, в реанимации он пробудет ещё несколько месяцев

Фигурист Роман Костомаров останется в реанимации ещё по меньшей мере два-три месяца. Такие прогнозы врачи дают в связи с плановым протезированием, которое предстоит олимпийскому чемпиону, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Идёт плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", — сообщил источник.