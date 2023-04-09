В окружении Костомарова заговорили о его выписке на фоне пугающих прогнозов врачей
В окружении Костомарова сообщили, что он идёт на поправку
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Фото © Дмитрий Голубович / ТАСС
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров скоро может быть выписан из реанимации, пишет "РБК Спорт" со ссылкой на два источника в окружении спортсмена.
Один из них утверждает, что фигурист с каждым днём чувствует себя всё лучше и его выписка может состояться в ближайшие два месяца. Второй собеседник отметил, что Костомаров постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего ему ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Позже у Костомарова обнаружили поражение части мозга и он перенёс два инсульта. Сейчас фигурист идёт на поправку и уже отправил голосовые сообщения тренеру Александру Жулину и продюсеру Илье Авербуху.