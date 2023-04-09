В окружении Костомарова заговорили о его выписке на фоне пугающих прогнозов врачей

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров скоро может быть выписан из реанимации, пишет "РБК Спорт" со ссылкой на два источника в окружении спортсмена.

Один из них утверждает, что фигурист с каждым днём чувствует себя всё лучше и его выписка может состояться в ближайшие два месяца. Второй собеседник отметил, что Костомаров постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.