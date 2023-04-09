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9 апреля, 13:05

В окружении Костомарова заговорили о его выписке на фоне пугающих прогнозов врачей

В окружении Костомарова сообщили, что он идёт на поправку

<p>Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Фото © Дмитрий Голубович / ТАСС</p>

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Фото © Дмитрий Голубович / ТАСС

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров скоро может быть выписан из реанимации, пишет "РБК Спорт" со ссылкой на два источника в окружении спортсмена.

Один из них утверждает, что фигурист с каждым днём чувствует себя всё лучше и его выписка может состояться в ближайшие два месяца. Второй собеседник отметил, что Костомаров постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

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Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего ему ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Позже у Костомарова обнаружили поражение части мозга и он перенёс два инсульта. Сейчас фигурист идёт на поправку и уже отправил голосовые сообщения тренеру Александру Жулину и продюсеру Илье Авербуху.

Матвей Константинов
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