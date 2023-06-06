Юрий Антонов попал в больницу с сердечным приступом, но сбежал оттуда
Mash: Певца Юрия Антонова госпитализировали в мае с сердечным приступом
Певец Юрий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Народный артист России, певец Юрий Антонов был госпитализирован с сердечным приступом, но решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, 17 мая Антонов почувствовал себя плохо — у композитора кружилась и болела голова, темнело в глазах, но до потери сознания не дошло. Певец вызвал скорую, медики диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца.
В итоге Антонова госпитализировали, врачи купировали приступ и стабилизировали состояние певца. Медики рекомендовали ему побыть под наблюдением несколько дней, но Антонов наотрез отказался в связи с тем, что дома у него идёт ремонт и все работы необходимо контролировать.
Ранее СМИ узнали, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова попала в больницу. Однако позже она сама опровергла эти сообщения.