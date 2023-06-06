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6 июня, 07:57

Юрий Антонов попал в больницу с сердечным приступом, но сбежал оттуда

Mash: Певца Юрия Антонова госпитализировали в мае с сердечным приступом

<p>Певец Юрий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Певец Юрий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист России, певец Юрий Антонов был госпитализирован с сердечным приступом, но решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, 17 мая Антонов почувствовал себя плохо — у композитора кружилась и болела голова, темнело в глазах, но до потери сознания не дошло. Певец вызвал скорую, медики диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца.

В итоге Антонова госпитализировали, врачи купировали приступ и стабилизировали состояние певца. Медики рекомендовали ему побыть под наблюдением несколько дней, но Антонов наотрез отказался в связи с тем, что дома у него идёт ремонт и все работы необходимо контролировать.

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Ранее СМИ узнали, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова попала в больницу. Однако позже она сама опровергла эти сообщения.

Иван Косицын
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