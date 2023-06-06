Юрий Антонов попал в больницу с сердечным приступом, но сбежал оттуда

Народный артист России, певец Юрий Антонов был госпитализирован с сердечным приступом, но решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, 17 мая Антонов почувствовал себя плохо — у композитора кружилась и болела голова, темнело в глазах, но до потери сознания не дошло. Певец вызвал скорую, медики диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца.

В итоге Антонова госпитализировали, врачи купировали приступ и стабилизировали состояние певца. Медики рекомендовали ему побыть под наблюдением несколько дней, но Антонов наотрез отказался в связи с тем, что дома у него идёт ремонт и все работы необходимо контролировать.