Российские мужчины оценили моду на голую женскую грудь и назвали свои самые ненавистные тренды

Тренд на обнажённую грудь больше других оценили мужчины. Что легко объяснимо. Физиология сыграла здесь далеко не последнюю роль, чем и воспользовались дизайнеры. На втором месте — платье на тонких бретелях, старая добрая классика, которая снова в моде. А сильный пол ничто так не привлекает, как привычные и понятные вещи. Это в очередной раз подтверждает наше исследование. Платье на тонких бретелях — своеобразный аналог комбинации, которую так любили носить девушки в СССР под одеждой. А вот в Голливуде актрисы щеголяли в подобных откровенных нарядах и без верхней одежды аж в начале XX века. Уже тогда было понятно, что элегантнее и грациознее одежду вряд ли придумаешь

Алексей Гвинтовкин Кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд"