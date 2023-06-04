Российские мужчины оценили моду на голую женскую грудь и назвали свои самые ненавистные тренды
Лайф с коллегами из "ПРО Бренд" провёл эксклюзивное исследование и опросил мужчин, чтобы узнать, какие женские тренды им нравятся. Ведь нашумевшая в Каннах мода на голую грудь никого не оставила равнодушной.
Летом абсолютно каждая девушка торопится обновить свой гардероб. Даже самые равнодушные к одежде представительницы прекрасного пола хоть одну трендовую вещь, но купят. Однако мужчины далеко не всегда положительно относятся к модным веяниям. Компания "ПРО Бренд" провела исследование и узнала, какие летние тренды на девушках мужчинам нравятся, а какие только раздражают.
Обнажённая грудь
Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"
Модные подиумы пестрят полностью прозрачными блузами, которые модели носят без нижнего белья. Глаз от такого наряда отвести точно невозможно. И это оценило большинство российских мужчин — 58%.
Платье на тонких бретелях
Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"
Как показали данные проведённого опроса, самый незамысловатый наряд считают сексуальным и женственным 28% мужчин. Всё же элегантность до сих пор привлекает сильный пол.
Тренд на обнажённую грудь больше других оценили мужчины. Что легко объяснимо. Физиология сыграла здесь далеко не последнюю роль, чем и воспользовались дизайнеры. На втором месте — платье на тонких бретелях, старая добрая классика, которая снова в моде. А сильный пол ничто так не привлекает, как привычные и понятные вещи. Это в очередной раз подтверждает наше исследование. Платье на тонких бретелях — своеобразный аналог комбинации, которую так любили носить девушки в СССР под одеждой. А вот в Голливуде актрисы щеголяли в подобных откровенных нарядах и без верхней одежды аж в начале XX века. Уже тогда было понятно, что элегантнее и грациознее одежду вряд ли придумаешь
Макраме
Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"
Ещё одно модное веяние — когда девушка облачается в платья, топы и юбки, плетённые из грубых верёвок, кручёных нитей и тканевых косичек. Такой образ привлёк 7% представителей сильного пола.
Сумки-авоськи
Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"
Сумки-авоськи, с которыми ходили в магазин ещё наши бабушки, получили новую жизнь и теперь есть на полках практически каждого популярного бренда. Кстати, мужчинам они совсем не понравились. Только 2% одобрили стильный аксессуар.
Шлёпки на танкетке
Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"
Шлёпанцы на высоченной платформе девушки очень любят, так как они придают минимум 10 сантиметров роста и сильно стройнят. Мужчины же платформу не оценили: всё-таки старый добрый каблук куда более притягателен. Только 5% молодых людей хотят видеть девушек в шлёпанцах на очень высокой платформе.
Безусловно, выглядит интересно, но совсем непривычно для нас, мужчин. А всё-таки сильный пол очень консервативен
Всего в опросе поучаствовало 1400 человек из 45 субъектов РФ. Все были мужчинами от 18 лет, которые отвечали на вопросы по телефону. Благодаря исследованию можно назвать самые популярные у противоположного пола летние женские тренды:
- Тренд на обнажённую грудь — 58%.
- Тренд на макраме — 7%.
- Тренд на платье на тонких бретелях — 28%.
- Тренд на сумки-авоськи — 2%.
- Тренд на шлёпанцы на высокой платформе — 5%.
Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki