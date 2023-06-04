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4 июня, 12:00

Российские мужчины оценили моду на голую женскую грудь и назвали свои самые ненавистные тренды

Лайф с коллегами из "ПРО Бренд" провёл эксклюзивное исследование и опросил мужчин, чтобы узнать, какие женские тренды им нравятся. Ведь нашумевшая в Каннах мода на голую грудь никого не оставила равнодушной.

Летом абсолютно каждая девушка торопится обновить свой гардероб. Даже самые равнодушные к одежде представительницы прекрасного пола хоть одну трендовую вещь, но купят. Однако мужчины далеко не всегда положительно относятся к модным веяниям. Компания "ПРО Бренд" провела исследование и узнала, какие летние тренды на девушках мужчинам нравятся, а какие только раздражают.

Обнажённая грудь

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Модные подиумы пестрят полностью прозрачными блузами, которые модели носят без нижнего белья. Глаз от такого наряда отвести точно невозможно. И это оценило большинство российских мужчин — 58%.

Платье на тонких бретелях

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Как показали данные проведённого опроса, самый незамысловатый наряд считают сексуальным и женственным 28% мужчин. Всё же элегантность до сих пор привлекает сильный пол.

Тренд на обнажённую грудь больше других оценили мужчины. Что легко объяснимо. Физиология сыграла здесь далеко не последнюю роль, чем и воспользовались дизайнеры. На втором месте — платье на тонких бретелях, старая добрая классика, которая снова в моде. А сильный пол ничто так не привлекает, как привычные и понятные вещи. Это в очередной раз подтверждает наше исследование. Платье на тонких бретелях — своеобразный аналог комбинации, которую так любили носить девушки в СССР под одеждой. А вот в Голливуде актрисы щеголяли в подобных откровенных нарядах и без верхней одежды аж в начале XX века. Уже тогда было понятно, что элегантнее и грациознее одежду вряд ли придумаешь

Алексей Гвинтовкин

Кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд"

<p>Тренд на обнажённую грудь больше других оценили мужчины. Что легко объяснимо. Физиология сыграла здесь далеко не последнюю роль, чем и воспользовались дизайнеры. На втором месте — платье на тонких бретелях, старая добрая классика, которая снова в моде. А сильный пол ничто так не привлекает, как привычные и понятные вещи. Это в очередной раз подтверждает наше исследование. Платье на тонких бретелях — своеобразный аналог комбинации, которую так любили носить девушки в СССР под одеждой. А вот в Голливуде актрисы щеголяли в подобных откровенных нарядах и без верхней одежды аж в начале XX века. Уже тогда было понятно, что элегантнее и грациознее одежду вряд ли придумаешь</p>
<p>Тренд на обнажённую грудь больше других оценили мужчины. Что легко объяснимо. Физиология сыграла здесь далеко не последнюю роль, чем и воспользовались дизайнеры. На втором месте — платье на тонких бретелях, старая добрая классика, которая снова в моде. А сильный пол ничто так не привлекает, как привычные и понятные вещи. Это в очередной раз подтверждает наше исследование. Платье на тонких бретелях — своеобразный аналог комбинации, которую так любили носить девушки в СССР под одеждой. А вот в Голливуде актрисы щеголяли в подобных откровенных нарядах и без верхней одежды аж в начале XX века. Уже тогда было понятно, что элегантнее и грациознее одежду вряд ли придумаешь</p>

Макраме

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Ещё одно модное веяние — когда девушка облачается в платья, топы и юбки, плетённые из грубых верёвок, кручёных нитей и тканевых косичек. Такой образ привлёк 7% представителей сильного пола.

Сумки-авоськи

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Сумки-авоськи, с которыми ходили в магазин ещё наши бабушки, получили новую жизнь и теперь есть на полках практически каждого популярного бренда. Кстати, мужчинам они совсем не понравились. Только 2% одобрили стильный аксессуар.

Шлёпки на танкетке

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Фото © Предоставлено "ПРО Бренд"

Шлёпанцы на высоченной платформе девушки очень любят, так как они придают минимум 10 сантиметров роста и сильно стройнят. Мужчины же платформу не оценили: всё-таки старый добрый каблук куда более притягателен. Только 5% молодых людей хотят видеть девушек в шлёпанцах на очень высокой платформе.

Безусловно, выглядит интересно, но совсем непривычно для нас, мужчин. А всё-таки сильный пол очень консервативен

Алексей Гвинтовкин

Кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд"

<p>Безусловно, выглядит интересно, но совсем непривычно для нас, мужчин. А всё-таки сильный пол очень консервативен</p>
<p>Безусловно, выглядит интересно, но совсем непривычно для нас, мужчин. А всё-таки сильный пол очень консервативен</p>

Всего в опросе поучаствовало 1400 человек из 45 субъектов РФ. Все были мужчинами от 18 лет, которые отвечали на вопросы по телефону. Благодаря исследованию можно назвать самые популярные у противоположного пола летние женские тренды:

  • Тренд на обнажённую грудь — 58%.
  • Тренд на макраме — 7%.
  • Тренд на платье на тонких бретелях — 28%.
  • Тренд на сумки-авоськи — 2%.
  • Тренд на шлёпанцы на высокой платформе — 5%.
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Обложка ©

Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki

Ольга Годуненко
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