10 фото питомцев, попавших в любящие семьи, и от этих чудесных преображений вы не сдержите слёз
Любовь способна лечить души, да и не только. Попав в любящие семьи с улицы, животные начинают расцветать на радость своим новым хозяевам. Собрали 10 впечатляющих коллажей "до и после".
"Леон раньше мог только прятаться от людей, убегать подальше. Когда он попал в приют, не выходил даже поесть. Удивительно осознавать, как сильно он изменился с тех пор, когда мы познакомились", — detrinirki.
Фото © Reddit / detrinirki
"Это моё самое любимое преображение", — AlwaysAmara.
Фото © Reddit / AlwaysAmara
"Сделали ли мы всё возможное для нашей малышки? Ещё как. И хоть всё ещё есть некоторые проблемы, мы работаем над ними. Её неукротимый дух заставляет нас идти вперёд. Она мой образец для подражания", — Dreadknot84.
Фото © Reddit / Dreadknot84
"Лучшие приятели: тогда и сейчас", — RobertMRodriguez.
Фото © Reddit / RobertMRodriguez
"Кадьяк до и после", — agiek.
Фото © Reddit / agiek
"Вот как этот найдёныш изменился за пару месяцев под нашим надзором", — Ap_Kp.
Фото © Reddit / Ap_Kp
"Когда мне его отдали, у него были частые припадки, но после десятков визитов к ветеринарам и месяцев здорового питания пёс чувствует себя гораздо лучше", — Hoperosaliex.
Фото © Reddit / Hoperosaliex
"Уже почти два года прошло с тех пор, как он попал в нашу семью", — Icy_Procedure9385.
Фото © Reddit / Icy_Procedure9385
"На второй день, когда я привела Кеная домой, и сейчас", — xxDisturbed.
Фото © Reddit / xxDisturbed
"Астра жила на улице с такой чесоткой, что едва могла ходить. Кто-то опубликовал её фото в Сети, и мы взяли собаку к себе. Теперь она наслаждается жизнью в нашем доме", — puffinfish89.
Фото © Reddit / puffinfish89
Животные/ домашние питомцы
Reddit / agiek