10 фото питомцев, попавших в любящие семьи, и от этих чудесных преображений вы не сдержите слёз

"Леон раньше мог только прятаться от людей, убегать подальше. Когда он попал в приют, не выходил даже поесть. Удивительно осознавать, как сильно он изменился с тех пор, когда мы познакомились", — detrinirki.

Фото © Reddit / detrinirki

"Это моё самое любимое преображение", — AlwaysAmara.

Фото © Reddit / AlwaysAmara

"Сделали ли мы всё возможное для нашей малышки? Ещё как. И хоть всё ещё есть некоторые проблемы, мы работаем над ними. Её неукротимый дух заставляет нас идти вперёд. Она мой образец для подражания", — Dreadknot84.

Фото © Reddit / Dreadknot84

"Лучшие приятели: тогда и сейчас", — RobertMRodriguez.

Фото © Reddit / RobertMRodriguez

"Кадьяк до и после", — agiek.

Фото © Reddit / agiek

"Вот как этот найдёныш изменился за пару месяцев под нашим надзором", — Ap_Kp.

Фото © Reddit / Ap_Kp

"Когда мне его отдали, у него были частые припадки, но после десятков визитов к ветеринарам и месяцев здорового питания пёс чувствует себя гораздо лучше", — Hoperosaliex.

Фото © Reddit / Hoperosaliex

"Уже почти два года прошло с тех пор, как он попал в нашу семью", — Icy_Procedure9385.

Фото © Reddit / Icy_Procedure9385

"На второй день, когда я привела Кеная домой, и сейчас", — xxDisturbed.

Фото © Reddit / xxDisturbed

"Астра жила на улице с такой чесоткой, что едва могла ходить. Кто-то опубликовал её фото в Сети, и мы взяли собаку к себе. Теперь она наслаждается жизнью в нашем доме", — puffinfish89.