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4 июня, 09:39

Термин "чайлдфри" в России предложили запретить

Депутат Буцкая предложила запретить в России термин "чайлдфри"

Россиянам не близка идеология чайлдфри, наши граждане не станут говорить, что они против детей, рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат обратила внимание на то, что слова вроде "чайлдфри" отсутствуют в речи президента России Владимира Путина, хотя в народе этим определением действительно иногда пользуются. Она заметила, что термину даже сложно подобрать корректный перевод на русский язык.

"Когда с английского на русский переводишь "чайлдфри": "я против детей?", "я без детей?". Вот как? Это по-русски не скажешь и не захочешь последовать этому. Когда мы аборты пытаемся назвать описанием, что это за процедура, уже холодок бежит по коже", заявила Буцкая.

Депутат выразила мнение, что идеологии чайлдфри следуют люди, которым иметь детей не позволяет физиология.

Обратившись к статистике, можно заметить, что многие люди из тех, кто утверждает, что не хотят завести ребёнка, зачастую просто прячут за нежеланием отсутствие возможности, подчеркнула Татьяна. Она считает, что это в первую очередь относится к возрастной группе 30–35 лет, причём не только к женщинам, но и к мужчинам.

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Ранее Лайф публиковал материал о семьях без детей. Предлагаем ознакомиться с мнением психолога о том, почему миллениалы не спешат заводить детей и нормально ли это.

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Юрий Лысенко
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