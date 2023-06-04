Термин "чайлдфри" в России предложили запретить
Депутат Буцкая предложила запретить в России термин "чайлдфри"
Россиянам не близка идеология чайлдфри, наши граждане не станут говорить, что они против детей, рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Депутат обратила внимание на то, что слова вроде "чайлдфри" отсутствуют в речи президента России Владимира Путина, хотя в народе этим определением действительно иногда пользуются. Она заметила, что термину даже сложно подобрать корректный перевод на русский язык.
"Когда с английского на русский переводишь "чайлдфри": "я против детей?", "я без детей?". Вот как? Это по-русски не скажешь и не захочешь последовать этому. Когда мы аборты пытаемся назвать описанием, что это за процедура, уже холодок бежит по коже", — заявила Буцкая.
Депутат выразила мнение, что идеологии чайлдфри следуют люди, которым иметь детей не позволяет физиология.
Обратившись к статистике, можно заметить, что многие люди из тех, кто утверждает, что не хотят завести ребёнка, зачастую просто прячут за нежеланием отсутствие возможности, подчеркнула Татьяна. Она считает, что это в первую очередь относится к возрастной группе 30–35 лет, причём не только к женщинам, но и к мужчинам.
Ранее Лайф публиковал материал о семьях без детей. Предлагаем ознакомиться с мнением психолога о том, почему миллениалы не спешат заводить детей и нормально ли это.
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