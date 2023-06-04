Термин "чайлдфри" в России предложили запретить

Россиянам не близка идеология чайлдфри, наши граждане не станут говорить, что они против детей, рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат обратила внимание на то, что слова вроде "чайлдфри" отсутствуют в речи президента России Владимира Путина, хотя в народе этим определением действительно иногда пользуются. Она заметила, что термину даже сложно подобрать корректный перевод на русский язык.

"Когда с английского на русский переводишь "чайлдфри": "я против детей?", "я без детей?". Вот как? Это по-русски не скажешь и не захочешь последовать этому. Когда мы аборты пытаемся назвать описанием, что это за процедура, уже холодок бежит по коже", — заявила Буцкая.

Депутат выразила мнение, что идеологии чайлдфри следуют люди, которым иметь детей не позволяет физиология.

Обратившись к статистике, можно заметить, что многие люди из тех, кто утверждает, что не хотят завести ребёнка, зачастую просто прячут за нежеланием отсутствие возможности, подчеркнула Татьяна. Она считает, что это в первую очередь относится к возрастной группе 30–35 лет, причём не только к женщинам, но и к мужчинам.