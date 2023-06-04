10 вещей, которые ещё 20 лет назад считались нормой для всех, а для нас сейчас — роскошь

Время меняется, и с ним — и наши потребности. То, что 20 лет назад было нормой, сегодня уже может считаться роскошью. Мы составили список из 10 вещей, которые во времена СССР были обычными, а сегодня далеко не каждый может их себе позволить.

"Предметы домашнего обихода, которые не ломаются за первые годы использования. У моей бабушки почти тридцать лет стоял холодильник с 1993 года. Но два года назад она решила купить себе новый… И да, недавно он сломался. Посуда, которую моим родителям 25 лет назад подарили на свадьбу, всё так же в отличном состоянии. Современные же сковородки умирают за несколько месяцев", — parangolecomuna.

"Новая мебель, которую изготовили из настоящей древесины", — Juls7243.

Какие вещи считались нормой 20 лет назад, а сегодня — роскошью. Фото © ТАСС /Виталий Созинов

"Семейный отдых. Я помню, как регулярно ездил в дорожные путешествия и даже летал с семьёй в детстве. Теперь, когда у меня есть дети, я не могу позволить себе даже недельную поездку внутри страны. Лучшее, что я могу сделать, — это предпринять однодневную поездку куда-нибудь неподалёку", — M5606.

"Билеты на концерты музыкальных групп", — Quality_Street_1.

"Одежда из ткани хорошего качества. У меня есть вещи из 90-х и даже 80-х, которые всё ещё можно носить, и они все в таком же отличном состоянии. В наше время повезло, если рубашка за год не испортится", — TheMadLaboratorian.

Изменения в наших потребностях: 10 вещей, которые мы считаем роскошью, но раньше они были обычным явлением. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Альберт Пушкарёв

"Возможность чинить вещи, а не покупать новые", — einRoboter.

"Товары от фермеров. Помню, что раньше всегда можно было по дешёвке купить фрукты и овощи напрямую, чем в продуктовом. Сейчас же товары с "экоферм" стоят чуть ли не в три раза дороже, чем в магазинах", — jrhawk42.

"Письма, написанные от руки", — riphitter.

10 вещей, которые сегодня считаются роскошью, но 20 лет назад были обычными. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

"Когда в паре работает только один человек. Сейчас семьи с одним доходом вряд ли могут позволить себе достойную жизнь", — depressedhousewifee.