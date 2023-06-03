СМИ узнали о миллионных убытках ресторанов, в которых имеет долю Ксения Собчак

Покинувшая Россию журналистка и телеведущая Ксения Собчак потерпела миллионные убытки после вложения средств в ресторанный бизнес. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, за прошедший год звезда лишилась почти 20 миллионов рублей из-за недостаточных доходов предприятий, в которых имеет долю. Например, well-being бистро SHE на Большой Никитской улице, в самом центре столицы, Собчак напополам открывала вместе с бизнесменом Борисом Зарьковым. Изюминка меню в том, что всё придумывал искусственный интеллект. Вот только помочь в заработке он уже оказался не в силах — в 2022-м убытки превысили 250 тысяч рублей.

В московском ресторане "Фиш" журналистка владеет лишь 5%, однако и он не особо порадовал выручкой. Заведение ушло в минус более чем на 19,5 миллиона рублей. Как посчитал Mash, это ударило по кошельку Ксении приблизительно на 1 миллион 125 тысяч рублей.