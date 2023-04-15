Собчак избежала уголовного дела о фейках про госвласть

Следственный комитет РФ на нашёл оснований возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам от полиции, которая увидела в её действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, в октябре 2022 года полиция попросила СКР возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак, усмотрев в её действиях распространение фейков о государственной власти. Тогда предполагалось, что причиной стал фейковый материал, касающийся государственного финансирования Московского кинофестиваля. Статья 207.3 УК РФ была введена в марте этого года и предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.