КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 01:09

Собчак избежала уголовного дела о фейках про госвласть

СКР не стал возбуждать против Собчак дело о фейках по поводу госвласти

Следственный комитет РФ на нашёл оснований возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам от полиции, которая увидела в её действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС.

"Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак", — приводит агентство слова представителя правоохранительных органов.

Беги, Ксюша, беги: Почему блондинка опять в шоколаде, а не под следствием

Беги, Ксюша, беги: Почему блондинка опять в шоколаде, а не под следствием

Напомним, в октябре 2022 года полиция попросила СКР возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак, усмотрев в её действиях распространение фейков о государственной власти. Тогда предполагалось, что причиной стал фейковый материал, касающийся государственного финансирования Московского кинофестиваля. Статья 207.3 УК РФ была введена в марте этого года и предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Кирилл Зыков

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • СК РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров