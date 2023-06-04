Дело Профьюмо: Как молодая любовница погубила карьеру военного министра Британии

Дело Профьюмо стало одним из самых громких политических и сексуально-шпионских скандалов в истории Великобритании. О том, как молодая любовница крупного военного чиновника Джона Профьюмо поставила крест на его карьере, пишет "Коммерсант".

В 1963 году часть документов по этому процессу британские власти засекретили на 85 лет, что породило вокруг этой истории ещё больше слухов. В том же году Профьюмо подал в отставку. Выступая перед Палатой общин Великобритании, министр признался в своей связи с моделью и танцовщицей Кристин Килер.

Дело в том, что девушка встречалась не только с Профьюмо, но и с советским разведчиком Евгением Ивановым. Возникший любовный треугольник вызвал политическое и международное волнение. Со временем стало известно, что Килер пользовалась расположением Профьюмо, чтобы выведывать у того ядерные секреты.

Скандал пошатнул политический уклад Великобритании, испортил отношения страны с Советским Союзом и в итоге вынудил британского министра подать в отставку, что стало ударом для британских властей и общества. Как вспоминает в беседе с kp.ru ближайший друг Иванова — писатель Геннадий Соколов, "Женя был разведчиком от Бога".

"Женя — реальный наш Джеймс Бонд. И судьба удивительная. По матери — дворянин, потомок Кутузова. Работая в ГРУ Генштаба СССР под маской зама военно-морского атташе, фотографировал, воровал секретнейшие документы. Даже в доме самого Черчилля. За блестящие операции ему полагались звание адмирала, ордена...", — рассказал Соколов.