6 ситуаций, когда вместо борьбы за что-то совершенно не стыдно принять поражение

Далеко не всегда сдаться — значит проиграть. Куда большим поражением может обернуться достижение цели, которая вам даже не нужна. Возможно, на вас посмотрят косо или назовут слабаком. Вот только слабость — идти по дороге, которую выбрали не вы. Порой требуется быть гибким, верно расставлять приоритеты и делать выбор. Надеемся, что наши советы вам в этом помогут.

1. Изменились ваши приоритеты

Как поступить, если больше не интересует цель. Фото © Shutterstock

Со временем приоритеты могут меняться, и это совершенно нормально. В школе мы ставили себе одни задачи, а вот в вузе осознали, что хотим совсем другого. Или же на первое место вышла более актуальная на данный момент цель. Нет ничего страшного, что первоначальную вы отложили в долгий ящик или отказались от неё вовсе. На исполнение всего не хватит ни сил, ни мотивации. Да и зачем? Ведь, если что-то вас больше не увлекает, по достижении оно станет бесполезным.

2. Вы осознаёте, что это недостижимо

Не все ставят вполне реальные задачи, некоторые мечтают о журавле в небе. Ничего плохого в этом нет. Вот только чем раньше человек осознает, что его цель невозможно исполнить, тем лучше для него. Иначе все ваши усилия будут просто пустой тратой сил и времени, а мечта так и не забрезжит на горизонте. А от этого уже станет грустно и печально. Не надо бояться и отказываться от своих желаний. Но, возможно, стоит немного занизить запросы и обрести счастье.

3. Риск куда выше, чем будущая выгода

Как быть, если риск больше, чем достигнутый результат. Фото © Shutterstock

Отказаться от цели из-за возможности потерять куда больше, чем приобрести, вовсе не проявление слабости, а скорее мудрость. Неважно, какова была первоначальная задача, но если её реализация дастся вам слишком дорогой ценой, то прежде хорошенько подумайте, а стоит ли оно того. Или лучше всё же поберечь силы, здоровье или финансы в зависимости от необходимых ресурсов.

4. Вознаграждение не стоит затраченных усилий

Часто бывает так, что нам кажется, будто с исполнением поставленной цели жизнь сразу поменяется к лучшему. Однако в процессе достижения приходит осознание, что время и силы куда важнее, чем вероятный результат. Мы не получим ни удовлетворения, ни радости, а куда больше потеряем.

5. Когда кто-то пытается управлять вашей жизнью

Как быть, если наш выбор вызовет осуждение и слухи. Фото © Shutterstock

Иногда мы продолжаем трудиться над исполнением ненужной нам цели лишь потому, что посторонние люди посчитают нас недостаточно ответственными, не способными доводить дело до конца. Нам не хочется расстраивать родителей, близких, друзей. Но мнение других не стоит того, чтобы тратить свою энергию на ненужное лично вам дело. К примеру, нелюбимая работа, учёба или бесперспективные отношения. Это ваша жизнь, а значит, единственно важное в ней мнение тоже принадлежит вам.

6. Достижение результата ценой нарушения собственных принципов

Что делать, если на пути к цели начинаете терять себя. Фото © Shutterstock

Далеко не всегда результат оправдывает средства. Если это вынуждает вас идти на преступление или поступиться своей моралью и жизненными ценностями, то так ли оно нужно? Хорошенько подумайте над этим. Какой бы благородной и важной ни была ваша цель, если по пути её достижения вы можете потерять себя, то лучше всё бросить.